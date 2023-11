La salute psichica è una preoccupazione importante dei giovani di età tra i 16 e i 24 anni, sostiene il Consiglio del futuro U24 (foto simbolica) Keystone

I giovani in Svizzera chiedono miglioramenti per la loro salute mentale. Il Consiglio del futuro U24, organo destinato a dar voce ai giovani in politica, ha elencato 18 raccomandazioni rivolte al mondo politico e sociale.

La salute mentale è una preoccupazione importante dei giovani tra i 16 e i 24 anni, ha comunicato oggi il Consiglio del futuro U24. Per rispondere a tali preoccupazioni, quest'ultimo chiede di fare di più negli ambiti della prevenzione, della formazione, sul posto di lavoro e nella regolamentazione delle reti online.

Il Consiglio del futuro U24 critica le lacune del sistema sanitario svizzero in materia di prevenzione. Appena il 2% delle spese sanitarie è destinato a questo ambito. I giovani chiedono una legge federale sulla prevenzione delle malattie psichiche.

Chiedono inoltre un quadro giuridico a livello nazionale per regolamentare le piattaforme di social media. Le imprese del digitale devono essere sottoposte a determinati obblighi, come realizzare controlli sull'età e proporre offerte adatte ai giovani, viene sottolineato.

Nelle scuole e nelle aziende

Nelle scuole primarie e secondarie, il Consiglio del futuro U24 raccomanda l'introduzione di un corso di «Psicologia e sviluppo personale». L'idea sarebbe quella di rendere i bambini e gli adolescenti più capaci di adattarsi al loro ambiente.

Le raccomandazioni riguardano anche cambiamenti nel mondo del lavoro. Occorrerebbe regolamentare meglio la disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro e tutelare meglio le persone che soffrono di malattie psichiche.

Queste misure permetterebbero di ridurre lo stress e il rischio di malattie mentali. L'introduzione di una settimana di quattro giorni è stata discussa ma respinta.

Nuova lobby giovanile

Le raccomandazioni sono state discusse e votate dal Consiglio del futuro U24 durante tre sessioni di due giorni nelle tre regioni linguistiche. AI dibattiti hanno partecipato più di 40 esperti e rappresentanti di interessi della ricerca, dell'amministrazione, della politica e della società civile.

Il Consiglio del futuro U24 è composto da circa 80 persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni, selezionate tramite sorteggio e residenti in Svizzera. Creato quest'anno, tale organo è sostenuto dall'UNESCO e dalla Società svizzera di utilità pubblica (SSUP).

miho, ats