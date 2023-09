Ogni anno la COPMA fornisce i dati sulle misure di protezione dei minori e degli adulti (archivio) Keystone

Il numero dei casi trattati dalle Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è leggermente aumentato l'anno scorso. Al 31 dicembre 2022, 149'465 persone erano oggetto di misure di protezione in Svizzera, un terzo dei quali erano bambini.

Si tratta di 4'000 in più rispetto all'anno precedente, indica oggi in una nota la Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA).

Nel 2022, 103'330 persone adulte sono state sostenute e accompagnate tramite misure di protezione delle APMA. Si tratta di un aumento del 2,7% rispetto al 2021. Tenendo conto della crescita demografica dello 0,9%, l'incremento si limita all'1,8% e corrisponde così a una media a lungo termine stabile (+2%).

Le misure rigorose sono in calo. La più severa, ossia la curatela generale, rappresenta soltanto il 13% di tutti i provvedimenti presi per proteggere gli adulti. Nel 2012, essa costituiva un terzo delle misure nel diritto allora in vigore. L'invito della COPMA a riesaminare le curatele generali per trasformarle in curatele su misura è stato seguito, in particolare nella Svizzera tedesca.

Bambini: questioni educative o di affidamento

I bambini che si trovano in situazioni di vita difficili rappresentano un terzo dei casi delle misure di protezione. L'anno scorso, 46'135 minori erano oggetto di una misura da parte di un'APMA, il che corrisponde a un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente. Tale incremento si attesta «soltanto» al 2,2% se si tiene conto dell'evoluzione demografica.

Il sostegno ai bambini vulnerabili e la consulenza ai genitori costituiscono la maggior parte delle misure di protezione riguardanti i minori. Nell'80% dei casi, un tutore consiglia i genitori sulle questioni relative all'educazione, in caso di conflitti legati alla presa a carico dei bambini o ne difende gli interessi in una procedura di paternità o di mantenimento.

Progetto di alienazione genitoriale

Il sostegno per l'attuazione del diritto di visita rappresenta il 44% delle misure, in particolare quando un genitore impedisce o ostacola i contatti con l'altro genitore o quando il conflitto in una coppia rende impossibile ogni tipo di comunicazione.

Le APMA e i tutori possono tuttavia risolvere soltanto raramente questo di tipo di conflitti. La COPMA si è dunque impegnata per il progetto «Centro per le famiglie che vivono una separazione» (https://zfit.ch/fenetre-francaise/), che è stato avviato il primo settembre scorso a Berna.

Tale progetto sarà oggetto di una valutazione scientifica dopo due anni. Nell'ambito di una consultazione, l'idea è di aiutare i genitori a mettere il bene del bambino al centro delle loro preoccupazioni e a risolvere autonomamente le questioni o i problemi legati al loro figlio.

mp, ats