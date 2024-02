Il Cervino è una delle maggiori attrazioni turistiche della Svizzera. PantherMedia/Claudia Buchmann

Le bellezze naturali e l'affidabilità sono i punti forti delle vacanze su suolo elvetico. Il responsabile di Svizzera turismo Martin Nydegger ci parla delle gemme segrete del nostro Paese: ne menziona anche una in Ticino.

Hai fretta? blue News riassume per te Il paesaggio è il motivo principale per cui i viaggiatori visitano la Svizzera.

Oltre ai luoghi molto famosi come il Cervino e la regione della Jungfrau, Svizzera Turismo vuole attirare più viaggiatori verso località meno conosciute, ma che vale la pena visitare.

In linea con il motto «Travel Better», l'obiettivo è portare gli ospiti giusti nei posti giusti al momento giusto.

Per Martin Nydegger, responsabile di Svizzera Turismo, la Bassa Engadina, i Castelli di Bellinzona e l'Emmental sono luoghi poco conosciuti che però meritano una visita.

Il 2023 è stato un anno record per il turismo svizzero.

In particolare, si è registrato un forte aumento degli ospiti provenienti dal Nord America. Mostra di più

Natura, paesaggio e montagne: secondo Martin Nydegger, direttore di Svizzera Turismo, sono questi i motivi per cui molti viaggiatori si recano ogni anno nel nostro Paese. E non sono cambiati da quando si è iniziato a fare pubblicità, oltre 100 anni fa. «Il nostro splendido paesaggio è e rimane il motivo per cui le persone ci visitano», afferma Nydegger.

Il Cervino e la regione della Jungfrau hanno una fama mondiale, ma ci sono altri luoghi in Svizzera che sono meno conosciuti, ma che vale la pena vedere. «Personalmente ritengo che la Bassa Engadina, intorno a Scuol, sia fantastica. E consiglio a tutti di visitarla», afferma il responsabile di Svizzera Turismo.

In Ticino ha scoperto di recente i Castelli di Bellinzona e nella Svizzera francese trova «affascinante» la regione di Gruyères. Nella Svizzera tedesca, a suo parere l'Emmental è troppo spesso sottovalutato.

«Capisco tutti coloro che vogliono vedere il Cervino. È e rimane una montagna incredibile», ma secondo Nydegger è importante non considerare questi luoghi famosi come l'unica destinazione possibile e combinarli con mete meno conosciute.

Orientare, non solo promuovere

La parola magica è «orientare», come è emerso anche alla conferenza stampa annuale di Svizzera Turismo. «In futuro non desideriamo solo promuovere, ma anche guidare molto di più e a livello di orari. Naturalmente vogliamo lo stesso numero di ospiti o anche di più, ma non nei momenti di punta, bensì quando abbiamo più spazio. In altre parole, in autunno e in primavera», afferma il direttore di Svizzera Turismo.

Martin Nydegger, direttore di Svizzera Turismo. Vanessa Büchel

Secondo il motto «Travel Better», l'obiettivo è portare gli ospiti giusti nei posti giusti al momento giusto.

L'anno scorso ci sono stati numerosi viaggiatori provenienti dal Nord America e dal Sud-Est asiatico. Si parla di «miracolo nordamericano», con un aumento di circa il 24% dei pernottamenti dei turisti provenienti da questa regione nel 2023.

Nydegger fa riferimento alla pubblicità della linea Golden Pass con l'ambasciatore Roger Federer e con Trevor Noah, che sicuramente ha influito molto.

Il 2023 è stato un altro anno record

Il 2023 è stato in generale un anno record per il turismo svizzero. «Siamo molto soddisfatti delle cifre», ha dichiarato Nydegger durante la conferenza stampa. Abbiamo superato la «valle di lacrime» e stiamo risalendo verso nuove sfere dopo la pandemia.

Nydegger ipotizza che la situazione in futuro potrebbe stabilizzarsi. «Il mercato svizzero potrebbe arretrare un po' perché saremo di nuovo in grado di viaggiare all'estero».

Ma gli ospiti nazionali ed europei sono ancora fondamentali e rappresentano circa l'80% dei visitatori. «I turisti che fanno vacanze a lungo raggio sono molto importanti per noi, perché viaggiano in modo diverso dagli svizzeri e dagli europei». I vacanzieri a lunga percorrenza arrivano in primavera o in autunno, quando i turisti europei tendono a trascorrere meno tempo in Svizzera.

«Questo si traduce in un migliore utilizzo della capacità produttiva. Gli hotel possono anche offrire posti di lavoro tutto l'anno», afferma felice Nydegger.

«Swisstainable» con 2.600 fornitori di servizi

Ma significa anche fare viaggi da una parte all'altra del mondo, che hanno un forte impatto sul clima. «Cerchiamo di impegnarci dove possiamo avere un impatto, e al momento non c'è alternativa al volo», spiega Nydegger. «Dal momento in cui un viaggiatore arriva in Svizzera, vogliamo presentarci come la destinazione più sostenibile».

Con il nome di «Swisstainable», Svizzera Turismo ha lanciato un programma che riunisce circa 2.600 fornitori di servizi impegnati nella sostenibilità. «Swisstainable non è solo uno slogan di marketing, ma dimostra che facciamo sul serio. Il nostro più grande risultato finora è stato che il settore stesso lo ha voluto e non abbiamo dovuto convincerlo», afferma Nydegger.

Il direttore di Svizzera Turismo vede un grande vantaggio nel fatto che in questo Paese abbiamo un'ampia gamma di opzioni di viaggio in treno. «Possiamo puntare sulla ferrovia per quasi tutta la nostra mobilità e dovremmo sfruttare al massimo questa opportunità».

Svizzera affidabile

Se Nydegger dovesse indicare un'altra ragione oltre al paesaggio per cui le persone dovrebbero scegliere la Svizzera come meta di vacanza sarebbe l'affidabilità.

«Noi stessi spesso dimentichiamo quanto tutto funzioni bene qui. Il fatto che una promessa venga sempre mantenuta, che ogni cosa funzioni in modo efficiente presso le autorità e che si possa semplicemente fare affidamento su tutto: questa fiducia di base è qualcosa che ci caratterizza come Svizzera».