Il socialista Frédéric Mairy è stato eletto oggi nel Consiglio di Stato di Neuchâtel con una maggioranza molto ampia. Ha ottenuto 24'750 voti, a fronte di una maggioranza assoluta di 15'046. Sostituirà Laurent Kurth (PS), che lascerà l'incarico alla fine di febbraio.

Gli altri due candidati erano degli outsider. Thomas Wroblevski, che si batte per il riconoscimento del voto in bianco, ha ricevuto 3'258 preferenze. L'ex deputato dell'UDC Jean-Luc Pieren, ora membro del Partito federalista europeo, ha ottenuto 2'083 voti. L'affluenza alle urne è stata del 22,7%.

Il 55enne Kurth aveva annunciato a fine agosto le sue dimissioni dopo oltre undici anni in governo. La composizione del Consiglio di Stato, in cui siedono tre PLR e due socialisti, rimane quindi invariata.

L'attuale legislatura termina nella primavera del 2025 e diversi partiti rappresentati in Gran Consiglio hanno deciso di attendere le prossime elezioni per rivendicare un seggio. Hanno anche cercato di far slittare la data di questa elezione suppletiva a causa della vicinanza alle elezioni federali del 22 ottobre.

«Questo è un vero e proprio plebiscito», ha dichiarato a Keystone-ATS Romain Dubois, presidente del Partito socialista di Neuchâtel. «Dimostra che la candidatura di Frédéric Mairy non era una scelta di ripiego», ha aggiunto. E che il PS, diventato il primo partito del cantone alle elezioni federali, si preoccupa di questioni (potere d'acquisto, premi delle casse malattia) che interessano la popolazione, ha aggiunto.

Mairy, già in corsa per l'elezione del Consiglio di Stato nell'aprile 2021, è nato a Fleurier nel 1973 da genitori belgi, è stato presidente dell'Association des communes neuchâteloises e municipale di Val-de-Travers dal 2013.

