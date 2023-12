Berset lascerà il consiglio federale a fine anno dopo 12 anni Keystone

C'è grande attesa oggi a Berna per conoscere chi succederà ad Alain Berset in Consiglio federale. Il Partito socialista ha presentato due candidati: il basilese Beat Jans e il grigionese Jon Pult.

La giornata, a Camere riunite, inizierà alle 08.00 con la rielezione dei consiglieri federali uscenti. Ad eccezione di Berset, tutti si ripresentano per un nuovo mandato di quattro anni, nell'ordine: Guy Parmelin (UDC/VD), Ignazio Cassis (PLR/TI), Viola Amherd (Centro/VS), Karin Keller-Sutter (PLR/SG), Albert Rösti (UDC/BE) e Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU).

La loro riconferma sarà con ogni probabilità una formalità o poco più. Ciò vale anche per i due ministri PLR uscenti. I Verdi hanno sì lanciato nella corsa il consigliere nazionale friburghese Gerhard Andrey (Verdi/FR), ma le sue chance sono pressoché nulle.

Visti i rapporti di forza in Parlamento, per essere eletto Andrey ha infatti bisogno, oltre che del sostegno compatto della sinistra, anche dell'appoggio di Verdi liberali e del Centro. Quest'ultimo partito, considerato ago della bilancia, non ha però convocato l'ecologista alle tradizionali audizioni che si svolgono prima dell'elezione. Insomma, una eventuale elezione di Andrey sarebbe dunque un autentico exploit, oltre a una enorme sorpresa.

Lo scenario più verosimile

Lo scenario più verosimile rimane quindi lo status quo a livello di rappresentanza partitica in Governo. Le altre possibilità – come l'elezione di Andrey al posto lasciato libero da Berset, o di un candidato socialista «selvaggio» come suggerito da Christoph Blocher, che considera non idonei i due candidati ufficiali del PS – sono poco probabili.

Una volta scelta la composizione del Governo, il Parlamento proseguirà con l'elezione del nuovo Cancelliere della Confederazione, che prenderà il posto Walter Thurnherr (Centro) il quale non ha sollecitato un nuovo mandato. I candidati sono quattro: il Verde-liberale e attuale vicecancelliere Viktor Rossi, la friburghese Nathalie Goumaz (UDC), il sangallese Gabriel Lüchinger (UDC) e l'indipendente Lukas Gresch-Brunner.

Dopo aver assistito alla cerimonia del giuramento dei Consiglieri federali e del Cancelliere, l'Assemblea federale procederà con l'elezione del presidente della Confederazione per il 2024. Secondo il turnover, la carica spetta a Viola Amherd.

La giornata si chiuderà con l'elezione del vicepresidente del Consiglio federale per il 2024. La carica incombe a Karin Keller-Sutter.

fc, ats