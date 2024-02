Il Centro federale d'asilo del Glaubenberg (OW) si trova in un ex accantonamento militare. (foto d'archivio) Keystone

Il Centro federale d'asilo (CFA) del Glaubenberg, nel canton Obvaldo, è stato evacuato la scorsa notte a causa di un allarme bomba. Fino a questa mattina non è tuttavia stata trovata traccia di esplosivo.

Stando a una nota della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), i richiedenti asilo evacuati sono stati 240 e si prevede che possano fare ritorno nel CFA nel pomeriggio.

La minaccia della presenza di un bomba è stata ritrovata in forma scritta ieri sera dal personale del centro, si legge nella nota. D'accordo con la SEM, il responsabile delle operazioni ha ordinato l'immediata evacuazione del personale e dei richiedenti asilo. Questi sono stati trasferiti in autobus in altri due centri di accoglienza della SEM nella Svizzera centrale, dove hanno trascorso la notte.

Stando alla nota, il consigliere federale Beat Jans, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), è stato informato dell'allarme bomba e dell'operazione di polizia e ha ringraziato la polizia e i vigili del fuoco per la loro risposta rapida e professionale.

Non è noto chi abbia lanciato l'allarme bomba. La SEM sporgerà in ogni caso denuncia. Il Centro federale d'asilo del Glaubenberg è stato ricavato da un ex accantonamento militare e può ospitare fino a 340 richiedenti asilo.

La polizia cantonale di Obvaldo è stata supportata nell'operazione al CFA del Glaubenberg da personale specializzato delle forze di polizia cantonali di Nidvaldo, Lucerna, Zurigo e Berna. Gli agenti hanno perquisito l'alloggio per diverse ore con i cani per il rilevamento di esplosivi. Si prevede che l'operazione continuerà fino a mezzogiorno. Oltre alla polizia, sono intervenuti anche i pompieri di Sarnen e il servizio di soccorso del canton Obvaldo.

pl, ats