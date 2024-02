Agenti di polizia prendono in consegna Eric Ducrey che ha appena cosparso di vernice arancione l'entrata di Palazzo federale. Keystone

L'entrata di Palazzo federale spruzzata di vernice arancione (lavabile). È l'ultimo exploit di Renovate Switzerland, il movimento di resistenza civile, volto a spronare la politica ad impegnarsi di più contro i mutamenti climatici.

Con l'azione odierna, conclusasi col fermo di un attivista di 48 anni, si intende anche richiamare l'attenzione sulla condanna di Nicolas Presti, alias Nikoko, che sta scontando una pena detentiva di due mesi per aver filmato un'azione non violenta nel 2021, spiega una nota odierna del movimento.

L'uomo uscirà di prigione sabato prossimo.

Dopo aver imbrattato nel primo pomeriggio l'ingresso nord di Palazzo federale, Eric Ducrey, segretario dell'associazione, si è seduto per terra, in attesa dell'arrivo della polizia.

Grazie alla vernice arancione – spiega Ducrey citato nella nota di Renovate Switzerland – «il Consiglio federale e il Parlamento non possono più nascondersi. La loro responsabilità per la catastrofe climatica è chiaramente visibile. La scienza è chiara, eppure preferiscono costruire nuove autostrade piuttosto che adottare misure per ridurre le emissioni di CO2».

cp, ats