Cressier ha una vasta zona industriale. Keystone

È entrato oggi in funzione a Cressier, nel Canton Neuchâlet, il più grande parco solare della Svizzera: 19'000 pannelli, che si estendono su 47'000 metri quadrati, producono l'elettricità necessaria a circa 2000 famiglie.

Con una capacità installata di 7,8 MW, la produzione è stimata a 8,4 GWh all'anno, si legge in un comunicato diffuso oggi da Varo Energy, società energetica attiva a livello europeo e con sede a Zugo, che ha operato in collaborazione con l'azienda elettrica romanda Groupe E e con CSEM, il centro svizzero di elettronica e di microtecnica di Neuchâtel.

Contemporaneamente al lancio degli impianti solari, Groupe E sta mettendo in funzione una rete di teleriscaldamento che raccoglie il calore di scarto delle attività della raffineria di Cressier per rifornire i comuni vicini.

«Siamo orgogliosi di inaugurare questi due importanti progetti di energia sostenibile», afferma il Ceo di Varo Energy Dev Sanyal, citato nella nota. «Sono in linea con la nostra strategia a lungo termine per accelerare la transizione energetica, riducendo al contempo le emissioni».

Il parco solare di Cressier e il sistema di recupero del calore residuo contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali del canton Neuchâtel e aumentano la produzione di energia locale e rinnovabile, gli fa eco il presidente della direzione di Groupe E Jacques Mauron, pure in dichiarazioni scritte. «Si tratta di un segnale importante per la Svizzera, che deve agire subito per prendere in mano il proprio destino energetico e ridurre la dipendenza dalle importazioni».

«Testare le nostre tecnologie di nuova generazione direttamente in un contesto di produzione industriale è una grande opportunità per il CSEM», afferma da parte sua Matthieu Despeisse, responsabile moduli solari presso l'entità neocastellana, a sua volta citato nel comunicato. «Queste analisi, effettuate a pochi chilometri dai laboratori di ricerca, ci permettono di ottenere dati precisi sulle prestazioni ottenute dalle varie innovazioni che proponiamo, in modo da poterne valutare gli sviluppi.»

hm, ats