Le persone senza religione sottorappresentate in Parlamento Keystone

Il Parlamento svizzero non è molto rappresentativo per quanto riguarda l'appartenenza religiosa. Le persone senza religione costituiscono il 34% della popolazione, ma fra i parlamentari sono solo il 23%.

SDA

La percentuale più elevata dell'Assemblea federale è quella dei cattolici, circa il 40% dei membri eletti, seguiti dai riformati con circa il 32%, secondo uno studio dell'Istituto di scienze politiche dell'Università di Berna, pubblicato oggi dal Tagesanzeiger.

Al Consiglio degli Stati i cattolici costituiscono la maggioranza con circa il 56%, il 21% è riformato e solo il 13% non ha un'affiliazione religiosa. Al Consiglio nazionale circa il 37% si dichiara cattolico e il 25% non ha un'affiliazione religiosa. Anche i musulmani sono nettamente sottorappresentati. Quasi il 6% della popolazione si identifica come musulmano mentre fra i membri delle Camere federali la percentuale scende all'1%.

lt, ats