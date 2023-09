Si stima che 60.000 persone avranno raccolto diverse tonnellate di rifiuti e materiali riciclabili al termine dei Clean-Up Days di quest'anno. (Foto simbolica) Keystone

Sono decine di migliaia le persone che oggi hanno raccolto rifiuti in tutta la Svizzera e li hanno smaltiti correttamente. Con le due giornate «Clean-Up Days», gli organizzatori vogliono incoraggiare la popolazione a gettare i rifiuti nei cestini anziché per terra.

L'evento all'insegna dell'ecologia ha coinvolto anche diverse località ticinesi, come Lugano, Bellinzona e Mendrisio. Tra i partecipanti ci sono anche bambini delle scuole e volontari, come ha comunicato in giornata il Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU). Alcuni comuni hanno incoraggiato la partecipazione attraverso concorsi o buoni acquisto e diverse aziende hanno invitato i loro dipendenti a raccogliere i rifiuti nello spazio pubblico.

Le azioni ecologiche dei «Clean-Up Days» fanno parte della Giornata mondiale Cleanup, che quest'anno si celebrerà domani, e si svolgono dal 2013. Quest'anno, secondo l'IGSU, si stima che 60.000 persone avranno raccolto diverse tonnellate di rifiuti e materiali riciclabili al termine dei circa 700 eventi.

fach, ats