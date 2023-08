Ci si aspettano nuovamente chiari aumenti per i premi dell'assicurazione malattia. Keystone

I costi della sanità nella prima metà del 2023 sono cresciuti del 7,9% e la tendenza non sembra rallentare. L'associazione delle casse malati Santésuisse si attende quinti netti aumenti dei premi, senza però fornire dettagli. Il Ticino dovrebbe essere tra i cantoni particolarmente toccati.

Secondo i dati dell'organizzazione, riportati da «20 Minuten», i costi pro capite sono saliti del 6,4% a 2.240 franchi. Il fatto che tale incremento risulti minore di quello dei costi totali, è dovuto all'aumento della popolazione.

La direttrice di Santésuisse Verena Nold ha spiegato in un'intervista rilasciata alla testata che con ogni probabilità le assicurazioni non riusciranno ad evitare un aumento dei premi sopra la media.

Cifre esatte non vengono fornite, ma già nell'anno in corso vi sono stati aumenti medi del 6,6%. L'aumento dei costi riguarda molti settori e «spaventoso» viene definito il +10,2% registrato nell'ambito della fisioterapia.

A quanto ammontano effettivamente gli incrementi, giova ricordare, viene reso noto ogni anno in settembre dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

Differenze tra i cantoni, il Ticino sarà toccato duramente

L'aumento previsto varia da cantone a cantone. Secondo la RSI, il Ticino sarà tra i cantoni particolarmente toccati.

A Uri, ad esempio, si prevede un aumento dei premi di ben il 13,3%. Segue il cantone di Berna con circa il 10,5%. Secondo i dati di Santésuisse, anche i cantoni di Neuchâtel, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, Basilea e Vallese devono prepararsi a un forte aumento dei premi. Dovrebbe essere attorno al 9%.

I cantoni di Obvaldo e Nidvaldo se la caveranno con poco. Qui l'aumento dei premi dovrebbe essere solo del 3,5%.

Perché i costi ospedalieri e di fisioterapia sono aumentati?

Da dove derivano questi rincari in parte drastici? L'aumento maggiore si registra per i ricoveri ospedalieri, che costano circa il 12,6% in più rispetto all'anno precedente. Come già menzionato, i servizi di fisioterapia sono al secondo posto con il 10%.

Le ragioni di queste fluttuazioni al rialzo potrebbero essere molteplici, spiega Dorit Djelid, portavoce dell'associazione ospedaliera H+, a «20 Minuten».

Tra queste potrebbero esserci i casi gravi che, a causa della diagnosi, non possono essere trattati come pazienti ambulatoriali. Tra le altre cose, ci sono anche i trasferimenti dagli studi indipendenti agli ospedali.

L'aumento dei costi per la fisioterapia è un bene?

I fisioterapisti, invece, ritengono che l'aumento sia dovuto a un maggior numero di invii da parte dei medici: «La domanda è cresciuta, ad esempio, a causa degli sviluppi demografici, dell'aumento della multimorbilità con l'aumento dell'aspettativa di vita, della crescente riduzione dei tempi di ospedalizzazione e dell'aumento delle malattie croniche», afferma il portavoce Florian Kurz.

In generale, l'opinione è che i costi della fisioterapia dovrebbero essere lasciati crescere, perché in realtà riducono i costi complessivi del sistema sanitario. «Ad esempio, la fisioterapia ottiene gli stessi buoni risultati di un intervento chirurgico, con costi e rischi molto inferiori», afferma Kurz.

