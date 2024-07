I giochi d'acqua su Piazza federale sono un'attrazione per i turisti e bambini in vena di divertirsi. Keystone

Esattamente 20 anni fa, il primo di agosto 2004, veniva inaugurata la «nuova» Piazza federale, con i caratteristici giochi d'acqua, venendo finalmente liberata dalle auto.

Piazza federale è stata realizzata nel 1902, contemporaneamente all'edificio del Parlamento.

A detta degli storici, con questo spiazzo lo Stato federale voleva dimostrare il proprio potere nei confronti del Canton Berna.

Sorprende insomma che tale spazio sia stato utilizzato per decenni come un banale parcheggio.

Lavori per 8 milioni

Con la «rivoluzione» del 2004, le vetture hanno lasciato il posto a un'area di 2200 metri quadrati rivestita di 3600 lastre di granito estratte da una cava di Vals, neri Grigioni.

La piazza è attraversata da fasce luminose e completata con 26 (come il numero di Cantoni) getti d'acqua che, specie in estate, si trasformano in vere e proprie docce per turisti accaldati e bambini in cerca di divertimento.

I lavori sono costati circa otto milioni di franchi.

Fontane molto apprezzate anche dai turisti

Secondo gli autori del progetto vincitore, «un monumento davanti a un monumento» non avrebbe avuto alcun senso. Si è quindi pensato a uno spazio aperto davanti a Palazzo federale, una sorta di «vuoto disegnato».

Si dice che molti ospiti di Paesi esteri abbiano notato con un po' di stupore il colorato trambusto davanti alla sede del parlamento. Le 26 fontane sono fra l'altro uno dei motivi fotografici preferiti dai turisti.

Le fontane vengono spente durante il mercato settimanale del martedì e del sabato, quando Piazza federale è sede di manifestazioni eventi e manifestazioni, nonché in inverno.

