Il consigliere federale Beat Jans prende la parola sulla Piazza federale a Berna. Keystone

Diverse migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Svizzera per la Festa del lavoro. Tema delle manifestazioni erano i salari e la perdita del potere d'acquisto. Beat Jans ed Elisabeth Baume-Schneider hanno lanciato un appello alla solidarietà.

SDA

La solidarietà è necessaria, perché il mondo sta andando male», ha detto il ministro della Giustizia Beat Jans sulla Piazza federale a Berna. «Crisi, clima, disastri, guerre. In Ucraina e in Medio Oriente. La gente si dispera, soffre e muore. Migliaia di persone. Ogni giorno. È semplicemente insopportabile», ha ricordato.

Riferendosi alle sfide politiche, economiche e sociali che la Svizzera deve affrontare, il consigliere federale basilese ha lanciato un appello alla solidarietà. «Insieme è meglio», ha detto, pur riconoscendo che questo slogan è in realtà un eufemismo. Dovremmo piuttosto dire «solo insieme possiamo farcela», ha aggiunto.

Una società giusta

Parlando a Thun (BE), la consigliera federale giurassiana Elisabeth Baume-Schneider ha messo in guardia dalle conseguenze dell'ingiustizia sociale. Solo una società equa è una società forte», ha detto.

Ma la questione sociale non è mai risolta, anzi continua a ripresentarsi. La casa, ad esempio, rischia di diventare un lusso e i costi della salute sono un problema importante per molte persone, ha avvertito.

Maillard combattivo

I premi dell'assicurazione malattia sono stati al centro di questa giornata di azione, con lo slogan «premi più bassi, salari più alti». In numerosi eventi in tutta la Svizzera, gli oratori hanno sottolineato la necessità di aumenti salariali reali e si sono espressi a favore dell'iniziativa socialista per la riduzione dei premi al 10% del reddito, che sarà sottoposta a votazione il 9 giugno.

A Bienne (BE), presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Pierre-Yves Maillard ha denunciato i «dati sull'inflazione completamente falsati» che vengono annunciati in Svizzera. Il fatto che i premi di cassa malati siano esclusi dal calcolo offusca la realtà. A causa di questa «omissione», la realtà dell'inflazione è ampiamente sottostimata, ha affermato il consigliere agli Stati (PS/VD).

«Almeno 5'000 franchi al mese»

A Zurigo, il capo economista dell'USS Daniel Lampart ha affermato che «in questo Paese, il più ricco del mondo, chiunque abbia completato un apprendistato dovrebbe guadagnare almeno 5.000 franchi».

Sulla stessa linea, i Giovani socialisti hanno lanciato una petizione per chiedere migliori condizioni di lavoro per gli apprendisti, tra cui un salario minimo di 1.000 franchi al mese.

Diverse migliaia di manifestanti

L'USS ha organizzato manifestazioni in una cinquantina di città in tutta la Svizzera. Circa 11mila persone hanno partecipato al corteo del Primo maggio a Zurigo. Altre manifestazioni hanno richiamato 2500 persone a Basilea, 2000 a Ginevra, 800 a Losanna e diverse centinaia a Berna. In diverse città, come Ginevra e Zurigo, i partecipanti hanno inoltre manifestato la loro solidarietà con i palestinesi.

Il sindacato Syna ha lanciato una petizione per chiedere che il Primo maggio diventi in tutta la Svizzera un giorno festivo, in segno di «ringraziamento» ai lavoratori. Ma la destra non ci sta: la sezione giovani del PLR chiede che il giorno festivo venga abolito nei cantoni che lo hanno introdotto.

pl, ats