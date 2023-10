il copresidente del PS, Cédric Wermuth. Keystone

Contento per il risultato del suo partito, ma una brutta giornata in generale per la sinistra, specie per il calo dei Verdi. È quanto affermato dal copresidente del PS, Cédric Wermuth, alla RSI.

Wermuth ha spiegato che la sinistra continuerà a battersi sotto il «Cupolone» per il clima, l'uguaglianza e il potere d'acquisto, ma ha anche ammesso «che non sarà facile».

Wermuth ha inoltre aggiunto che sta ancora riflettendo a una possibile candidatura al Consiglio federale per la sostituzione di Alain Berset che lascerà a fine anno. Tuttavia è ancora presto per una decisione definitiva.

cp, ats