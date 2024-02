Ancora troppe eccezioni al divieto di pubblicità per sigari e sigarette. Keystone

Il comitato promotore dell'iniziativa «Giovani senza tabacco», accolta dal popolo due anni fa, è deluso: la legge d'applicazione in discussione in parlamento presenta troppe scorciatoie, consentendo ancora la pubblicità per sigari e sigarette.

In particolare, per la promozione e la sponsorizzazione la Commissione della sanità del Consiglio nazionale vorrebbe introdurre delle eccezioni che, secondo gli esperti di diritto consultati dal comitato, sono incostituzionali.

cp, ats