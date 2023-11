Jürg Grossen non ha nascosto oggi la delusione per la sconfitta. Keystone

Il presidente del Partito Verde Liberale (PVL) Jürg Grossen ha invitato oggi, nel corso dell'assemblea dei delegati a Thun (BE), il partito a fare autocritica riguardo alla sconfitta incassata alle elezioni federali dello scorso ottobre.

A ottobre il PVL ha perso sei dei suoi sedici seggi in Consiglio nazionale: «mi aspetto ora una sana dose di autocritica da parte di tutti», ha dichiarato Grossen nel suo discorso di apertura. Dopo questo «deplorevole salasso», ora è importante concentrarsi sull'essenziale.

Il presidente del PVL ha prospettato la possibilità di continuare a lottare per un cambiamento del sistema elettorale, passando dall'attuale sistema proporzionale semplice a quello biproporzionale. Ha inoltre criticato ancora una volta la formula magica in seno al Consiglio federale. «Il nostro governo non è al passo con i tempi da anni», ha detto, riferendosi alle grandi crisi mondiali.

Dopo il discorso del presidente, i membri del partito hanno rivolto la loro attenzione ai problemi del paese e hanno adottato le raccomandazioni di voto per le prossime votazioni.

mafr, ats