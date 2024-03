Manifestazione pro Palestina oggi a Ginevra Keystone

Quasi 2'500 persone hanno sfilato nel centro di Ginevra questo pomeriggio «per porre fine al genocidio, all'apartheid e all'occupazione di Gaza».

I manifestanti hanno chiesto che la mobilitazione continui fino a quando le forze israeliane non cesseranno il loro massacro.

«Israele sta usando la carestia come ulteriore arma di distruzione», ha dichiarato un membro dell'associazione Boycott, Divestment and Sanctions against Israel (BDS), che ha organizzato la manifestazione. Ha aggiunto che il porto che si sta costruendo per far arrivare il cibo non è altro che un'operazione di facciata.

BDS ha denunciato il «silenzio opprimente» della Svizzera di fronte al «genocidio» in corso. Le autorità elvetiche hanno il dovere di impegnarsi attivamente per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario, ha insistito l'associazione, chiedendo alla Svizzera di cessare immediatamente la collaborazione militare con Israele.

Importante presenza della polizia

Partito dal quartiere delle Grottes, dietro la stazione, il corteo si è diretto verso Place Neuve attraverso il ponte del Monte Bianco e le vie turistiche, causando notevoli disagi al traffico. Sono state sventolate molte bandiere palestinesi e alcune bandiere libanesi.

I manifestanti hanno intonato «Palestina libera, libera, libera», «Gaza, Gaza, Ginevra è con te» e «Siamo tutti figli di Gaza».

Il corteo si è svolto sotto un'imponente scorta della polizia, senza incidenti di rilievo. Ci sono stati, tuttavia, due scritte con spray al Museo Rath. Secondo le stime della polizia ginevrina, alla manifestazione hanno partecipato 2'500 persone.

tb, ats