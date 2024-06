Nell'ambito della trasformazione digitale un team sta lavorando a diversi scenari per l'offerta e l'organizzazione futura della SRF. Keystone

La radiotelevisione svizzerotedesca SRF cancellerà una settantina di impieghi a tempo pieno entro inizio 2025 nel quadro del suo progetto strategico «SRF 4.0» con cui vuole portare avanti la trasformazione digitale.

SDA

Per «SRF 4.0» è necessario stabilizzare a breve termine entro la fine dell'anno in corso il quadro finanziario e degli effettivi, afferma l'azienda in un comunicato odierno.

A breve termine, «SRF 4.0» mira a ridurre i posti di lavoro per garantire il pareggio di bilancio a partire dal 2025.

La SRF ha precisato che la mossa non è legata alle misure sovraregionali di riduzione dei costi all'interno della SSR, rese necessarie dai processi politici.

Perché questi tagli?

Piuttosto è stata innescata dall'ulteriore calo dei ricavi commerciali e dall'inflazione: «L'adeguamento solo parziale all'inflazione già dal prossimo anno e la riduzione del canone a partire dal 2027 ridurranno ulteriormente il nostro quadro finanziario», afferma la direttrice Nathalie Wappler nel comunicato.

Allo stesso tempo la SRF dovrà adattarsi ai cambiamenti nell'utilizzo dei media.

L'emittente rileva che il numero di esuberi potrebbe essere ridotto grazie alla fluttuazione naturale e ai pensionamenti regolari e anticipati. Per i dipendenti interessati vi sarà un piano sociale.

Il Sindacato svizzero dei media è preoccupato

Tuttavia, viene sottolineato, i tagli annunciati oggi sono soggetti ai risultati della procedura di consultazione che sarà condotta da una delegazione del personale del sindacato SSM nel mese di agosto.

Oltre a stabilizzare il quadro occupazionale e finanziario a breve termine, «SRF 4.0» mira anche all'ulteriore trasformazione digitale della SRF a medio e lungo termine.

A tale scopo, fino alla fine dell'anno un team lavora a diversi scenari per l'offerta e l'organizzazione futura dell'emittente. Questi scenari tengono conto dell'evoluzione incerta che la SRF e la SSR stanno affrontando a causa dei processi politici, si legge ancora nel comunicato.

Il Sindacato svizzero dei media (SSM) ha espresso la sua preoccupazione e ha chiesto la fine delle misure di austerità alla SRF.

hanke, ats