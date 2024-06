Sabato sera all'insegna di temporali, grandine e pioggia, MeteoSvizzera lancia l'allerta

Sabato sera sono previsti forti temporali su quasi tutta la Svizzera. MeteoSchweiz

Sabato sulla Svizzera sono in arrivo forti temporali. Il Governo ha emesso un'allerta praticamente per tutto il Paese. Diversi eventi importanti sono in pericolo.

dmu / sam Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Questo fine settimana in Svizzera si svolgeranno diversi eventi importanti.

Ma le previsioni meteorologiche sono negative: sabato sera è probabile che si verifichino forti temporali diffusi.

Il Consiglio federale ha pubblicato le relative allerte meteo. Mostra di più

La situazione meteorologica in Svizzera è tutt'altro che tranquilla. Una settimana fa, il forte maltempo ha causato le devastanti alluvioni che hanno sconvolto la Mesolcina e il Vallese, mentre martedì la regione di Basilea e alcune parti della Svizzera occidentale sono state sommerse dall'acqua. Mercoledì, infine, i temporali hanno causato interruzioni di corrente nel nord del Paese.

E la meteo non accenna a stabilizzarsi, anzi: i prossimi forti temporali sono già all'orizzonte per questo fine settimana.

Sabato mattina dovrebbe ancora essere ampiamente soleggiato, ma MeteoSvizzera prevede che dal pomeriggio le celle temporalesche si sposteranno sul Paese da sud-ovest. A essere colpite maggiormente saranno le regioni di Berna, il Giura e la Svizzera nordoccidentale.

«Per domani ci aspettiamo forti temporali con grandine e piogge intense», ha dichiarato a blue News Andreas Stutz, meteorologo di MeteoSvizzera. Oggi, venerdì, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia ha quindi emesso diversi allarmi meteo: di livello 4 («pericolo forte») per l'ovest e parti della Svizzera meridionale (in particolare il sud del Vallese) e di livello 3 («pericolo marcato») per le regioni centrali e orientali.

Le previsioni al sud delle Alpi

Per quanto riguarda nel dettaglio il sud delle Alpi, oggi - venerdì - sarà in prevalenza soleggiato e caldo, ma dal pomeriggio sui rilievi ci sarà lo sviluppo di cumuli, ma senza fenomeni di rilievo. A basse quote la temperatura massima arriverà fino a 31 gradi.

Per quel che concerne il fine settimana, sabato sarà dapprima abbastanza soleggiato, ma dal pomeriggio - come detto - ci sarà un marcato sviluppo di cumuli, seguito a partire dalla serata da rovesci e temporali anche intensi, specialmente nelle Alpi, ma non esclusi anche sul Ticino centrale e meridionale. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della notte. A basse quote temperatura minima sui 19 gradi, massima 29.

Domenica al mattino ci sarà ancora della nuvolosità residua e un breve rovescio non è escluso, ma poi ci sarà il passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio di nuovo tendenza a rovesci isolati, in particolare nelle Alpi e in Engadina. A basse quote temperatura minima di 19 gradi, massima di 26.

Passando alla prossima settimana, lunedì sarà solo in parte soleggiato e soprattutto nelle Alpi ci saranno alcuni rovesci o temporali, in attenuazione verso sera. Temperatura massima sui 27 gradi. Martedì al Sud in mattinata sarà abbastanza soleggiato, ma con - nella seconda metà della giornata - possibili rovesci o temporali, in particolare sul Sottoceneri. Temperatura massima di 27 gradi.

Diversi eventi importanti nel fine settimana

Tali previsioni meteo non lasciano ben sperare tutti coloro che hanno in programma di partecipare a uno dei tanti eventi previsti per il fine settimana in tutta la Svizzera.

Domani, sabato, è infatti in programma la partita degli ottavi di finale della Nazionale svizzera di calcio, che ovviamente spingerà i tifosi a riversarsi nei bar o nei luoghi dove ci sono i maxi-schermi. Sempre sabato ci sarà il concerto degli AC/DC al Letzigrund di Zurigo, così come l'Openair a San Gallo, senza dimenticare la Festa federale in costume a Zurigo. Per quanto riguarda il Ticino, sabato sera è in programma al Castelgrande di Bellinzona il concerto degli Europe.

MeteoSvizzera consiglia però di valutare per bene le previsioni meteo e decidere di conseguenza come comportarsi. Gli esperti raccomandano inoltre di mettere al sicuro da vento e grandine gli oggetti che si trovano all'aperto (come piante in vaso o mobili da giardino) e di scollegare dalla rete gli apparecchi elettrici.

