Alluvione in Mesolcina, trovato il corpo di una donna

Si presume si tratti della 53enne di Sorte scomparsa con il marito ma la certezza non c’è ancora. Lo indica la RSI.

La donna data per dispersa con il marito da Sorte dalla tarda serata di venerdì scorso potrebbe essere stata trovata giovedì. Un corpo femminile privo di vita è stato rinvenuto lungo il fiume Moesa in territorio di Grono, nella zona di Gravéra, a circa 6 chilometri in linea d’aria da Sorte.

La zona non è molto distante da quella dove domenica era stata trovata la salma dell’ex municipale di Lostallo, la cui compagna era invece stata trovata in vita sabato mattina dopo una notte trascorsa in mezzo alle macerie.

Non c'è ancora la conferma della polizia

La polizia grigionese non conferma che si tratti effettivamente della 53enne. Non c’è pertanto ancora la certezza che il bilancio dell’alluvione abbattutasi sulla Mesolcina la sera del 21 giugno sia effettivamente salito a due morti.

Per il momento, quindi, le ricerche dovrebbero continuare a riguardare due persone. Fino a martedì sera le operazioni si erano concentrate nell’area della abitazione dove la coppia viveva con i due figli che al momento del nubifragio si trovavano in Ticino.

Da mercoledì i pompieri, coadiuvati da vari specialisti e dalla polizia lacuale ticinese, avevano invece cominciato a setacciare l’alveo del fiume.

Raccolta fondi per i figli, già donati quasi 100.000 franchi

La tragedia che ha colpito i familiari della coppia di cui si sono perse le tracce sei giorni fa ha suscitato una grande ondata di solidarietà.

Mercoledì a favore dei figli della coppia è stata lanciata una colletta che, grazie alla generosità di più di 1.000 persone, ha già permesso di raccogliere quasi 100’000 franchi.

L’obiettivo dello «Shark Team 2000», la società di nuoto integrato presso la quale la figlia è attiva come coach, è di arrivare a 200’000.

