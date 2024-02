A fine 2023, 2'313'217 cittadini stranieri risiedevano in Svizzera a titolo permanente. Keystone

Continua a crescere la popolazione straniera residente in modo permanente in Svizzera: a fine 2023 le persone che non disponevano di un passaporto svizzero erano esattamente 2'313'217, pari a una crescita di quasi 100 mila unità.

Lo scorso anno, indica oggi Segreteria di Stato della migrazione (SEM), sono immigrate in Svizzera 181'553 persone, la stragrande maggioranza delle quali (71,9%) da un paese membro dell'Unione europea o dell'AELS. Tale dato è superiore dell'11,8% rispetto a quello del 2022.

Parallelamente, 75'291 stranieri hanno lasciato la Svizzera. Anche in questo caso la maggioranza (circa i due terzi) era cittadino dell'UE/AELS. Ne consegue che nel 2023 l'immigrazione netta (ossia la differenza tra immigrazione e emigrazione, comprese alcune correzioni statistiche) è ammontata a 98'851 unità, pari a un aumento del 17,7%.

Tale incremento, precisa la SEM, è riconducibile principalmente alla domanda persistente sul mercato del lavoro. Gli stranieri, infatti, «contribuiscono fortemente a ridurre la penuria di manodopera e di competenze», indica ancora la Segreteria di Stato della migrazione.

A tal proposito, lo scorso anno sono starti rilasciati a cittadini di Stati terzi che esercitano un'attività lucrativa 3016 permessi L (per dimoranti temporanei, rinnovabili di anno in anno) e 3616 permessi B (valido cinque anni).

Ricongiungimento familiare

La SEM fa poi notare che il ricongiungimento familiare ha costituito il 25,5% dell'immigrazione a lungo termine. Ciò riguardava 46'281 persone (+7,6% rispetto al 2022). Di questi, il 15% concerneva famigliari stranieri di un cittadino svizzero.

Più in generale, la SEM indica che alla fine dello scorso anno vivevano in modo permanente nella Confederazione 1'540'798 cittadini provenienti dall'UE/AELS e 772'419 persone di Stati terzi. I più numerosi sono gli italiani (342'454 persone), seguiti da tedeschi (326'033), portoghesi (260'462) e francesi (165'684). Nell'anno in rassegna sono state naturalizzate 41'073 persone.

La SEM fornisce anche dei dati sulla permanenza a lungo termine degli stranieri: quasi il 44% di quelli entrati in Svizzera nel 2009 – il 47% di quelli UE/AELS – non si trovavano più nella Confederazione a fine 2023. Il 15% ha nel frattempo acquisito la nazionalità svizzera, mentre il 33% ha ottenuto un permesso di domicilio.

