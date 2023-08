Un treno della linea Bex-Villars-Bretaye (BVB) deragliato nel febbraio 2022 a causa di una valanga Keystone

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) – l'organo responsabile delle inchieste su incidenti ed eventi pericolosi che coinvolgono trasporti pubblici, aerei e battelli – ha ricevuto 2165 notifiche di eventi imprevisti nel 2022, un record.

Nel 2022, indica l'annuale rapporto del SISI, sono pervenute 1828 notifiche di eventi imprevisti nell'aviazione. Dopo gli accertamenti preliminari sono state avviate complessivamente 10 inchieste relative a incidenti e 17 per inconvenienti gravi, tra le quali 6 per collisione sfiorata (in gergo «airprox").

Il constatato incremento delle segnalazioni nel settore aereo fa parte di un trend in vigore da alcuni anni, con l'eccezione degli anni pandemici. L'elevato numero di osservazioni non significa tuttavia che l'aviazione sia diventata meno sicura: i voli sono infatti sempre più numerosi e gli incidenti vengono segnalati con maggiore sistematicità.

Per il settore il SISI ha emesso in cinque occasioni raccomandazioni di sicurezza e in altre tre avvisi di sicurezza.

Per quel che concerne i trasporti pubblici, nel 2022 il SISI ha ricevuto un totale di 283 segnalazioni di eventi imprevisti rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (12 dei quali concernenti tranvie). Sono state avviate dodici inchieste.

Il SISI ha anche emanato sette raccomandazioni di sicurezza per l'autorità di sorveglianza e tre avvisi di sicurezza per le imprese di trasporto e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria.

In merito agli impianti a fune, nell'anno in esame sono pervenute 26 notifiche. Sulla base degli accertamenti preliminari effettuati è stata aperta un'inchiesta in tre casi. Non sono invece state emanate nuove raccomandazioni di sicurezza.

Non sono invece state aperte inchieste o formulate raccomandazioni per gli incidenti concernenti autobus (18 le notifiche ricevute), né per quel che concerne la navigazione (cinque gli eventi segnalati per la navigazione interna a cui si aggiungono altri cinque per quella marittima).

fc, ats