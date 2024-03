A Soletta il numero dei funzionari non verrà ridotto. Keystone

Nel canton Soletta il popolo ha respinto oggi con il 55,5% di no l'iniziativa «Così snello, così forte» del PLR, sostenuta anche dall'UDC, che chiedeva di fissare un tetto massimo per il personale statale, in ragione di un funzionario ogni 85 abitanti.

I votanti hanno così dato seguito alla posizione del governo, il quale anticipava, in caso di approvazione del testo, una «massiccia riduzione delle prestazioni dello Stato».

Contrari anche il Centro, i Verdi-liberali e lo schieramento di sinistra, che hanno messo in guardia dalla necessità di sopprimere 140 impieghi pubblici nei prossimi due anni. Il numero dei dipendenti del Cantone – sottolineavano invece i fautori – è cresciuto fra il 2010 e il 2020 da 2'864 a 3'344 posti a tempo pieno, ossia di quasi il doppio rispetto alla crescita della popolazione.

Secondo uno studio dell'Università di Lucerna, inclusi i funzionari comunali il canton Soletta conta 24,5 posti a tempo pieno per mille abitanti, sotto la media nazionale pari a 33. Agli antipodi Turgovia con 17 e Basilea Città con 52.

L'affluenza alle urne è stata del 54,9%.

roch, ats