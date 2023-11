Il gruppo socialista alle Camere federali ha proceduto a complessivi 18 turni di elezione per designare i due candidati ufficiali all'elezione del successore di Alain Berset in Consiglio federale. Per il primo dei due posti sul «ticket», Beat Jans è stato designato dopo dieci turni, per il secondo Jon Pult dopo otto.

Il presidente del governo cantonale di Basilea Città Jans e il consigliere nazionale grigionese Pult negli ultimi scrutini hanno estromesso rispettivamente la consigliera di Stato bernese Evi Allemann e il consigliere nazionale vodese Roger Nordmann.

È quanto risulta dal verbale elettorale del gruppo PS, di cui Keystone-ATS ha ottenuto una copia. Secondo il documento, Jans al decimo turno ha ottenuto 29 suffragi, Allemann 20.

Il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch è stato eliminato per primo al terzo scrutinio, il consigliere nazionale bernese Matthias Aebischer al settimo, Pult all'ottavo e Nordmann al nono.

Nell'elezione per il secondo posto, Jositsch è stato di nuovo il primo a essere eliminato al quinto turno, seguito da Aebischer al sesto e da Allemann al settimo.

Alla fine, Pult si è imposto con 27 voti contro Nordmann, che ne ottenuti 22.

