Il "senatore" zurighese Daniel Jositsch mentre lascia la riunione odierna della frazione socialista: domani si saprà se il suo sarà uno dei due nomi proposti per il post Berset. Keystone

Il gruppo parlamentare socialista proporrà un ticket con due candidati per la successione di Alain Berset in Consiglio federale. Lo scrive oggi il partito su X (ex Twitter). L'elezione si terrà il prossimo 13 dicembre.

La decisione sui nomi verrà resa nota domani, viene ricordato nel post. Ieri sera il Consiglio del PS aveva comunicato che tutti i candidati che si sono annunciati come potenziali delfini di Berset sono considerati eleggibili.

Attualmente, la corsa è a sei. In gioco ci sono il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (ZH), i consiglieri nazionali Matthias Aebischer (BE), Roger Nordmann (VD) e Jon Pult (GR), così come il consigliere di Stato basilese Beat Jans e quella bernese Evi Allemann.

Gli altri partiti svolgeranno le audizioni dei due nominati dal 5 al 12 dicembre. Il ticket verrà poi sottoposto alle Camere federali, che voteranno il nuovo consigliere federale durante la prossima sessione invernale, fra meno di tre settimane.

Oltre a scegliere il rimpiazzo di Berset, che aveva messo a corrente del suo ritiro lo scorso mese di giugno, il 13 dicembre il Parlamento procederà anche alla rielezione di tutti gli altri membri del governo e alla designazione del nuovo Cancelliere.

Le possibilità di elezione di ciascun candidato dipenderanno da una serie di fattori, oltre a competenze e curriculum. Potrebbe entrare in gioco l'appartenenza cantonale, visto che nell'esecutivo c'è già un bernese (Albert Rösti), la regione linguistica (gli svizzerotedeschi sono attualmente in minoranza) o il genere (il PS è già rappresentato da una donna, Elisabeth Baume-Schneider).

Il gruppo socialista oggi ha inoltre deciso che ascolterà tutti i papabili per il ruolo di Cancelliere e il candidato dei Verdi al Consiglio federale, ossia il consigliere nazionale friburghese Gerhard Andrey, durante la sessione invernale, che inizierà il prossimo 4 di dicembre.

bt, ats