Corsa a sei per il seggio socialista lasciato libero da Alain Berset in governo. Keystone

La commissione di selezione interna al Partito socialista (PS) ha ammesso tutti i sei candidati che si sono annunciati per la successione di Alain Berset in Consiglio federale. Lo ha oggi comunicato essa stessa «al termine di un esame approfondito» delle candidature.

Il PS organizza ora un «roadshow» in tutta la Svizzera, con quattro audizioni pubbliche il 6 novembre a Ginevra, l'8 novembre a Bienne (BE), il 9 novembre a Olten (SO) e il 14 novembre a Sciaffusa, cui parteciperanno i sei aspiranti consiglieri federali Matthias Aebischer, Evi Allemann, Beat Jans, Daniel Jositsch, Roger Nordmann e Jon Pult. Il 25 novembre il gruppo parlamentare deciderà poi chi nominare ufficialmente.

La commissione di selezione era composta dall'ex consigliera agli Stati ginevrina Liliane Maury Pasquier (presidente) e dagli ex consiglieri di Stato Barbara Egger-Jenzer (BE), Yvonne Schärli (LU) e Markus Züst (UR).

SDA