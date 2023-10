L'ambasciata israeliana a Berna. Keystone

La Svizzera sta inasprendo le misure di sicurezza presso l'ambasciata israeliana a Berna e il consolato israeliano a Ginevra dopo gli attacchi sferrati ieri dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico.

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha ordinato alle forze dell'ordine cantonali di apportare le necessarie modifiche.

A rivelarlo è una portavoce di fedpol, raggiunta oggi da Keystone-ATS. Per non mettere a repentaglio l'efficacia dei provvedimenti, l'autorità non è entrata nel dettaglio riguardo a dove e in che forma le misure sono state adeguate.

Procedure simili sono state avviate anche in altri Paesi europei. Ad esempio, in Germania e Francia la polizia ha dichiarato di aver rafforzato i controlli intorno alle sinagoghe e alle scuole ebraiche, così come nei paraggi dei memoriali.

Nella Confederazione, la polizia cantonale è generalmente responsabile della protezione delle istituzioni religiose. Alcune di esse – 19 nel 2023 stando a fedpol – ricevono un sostegno finanziario per le misure di sicurezza.

