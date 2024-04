La guerra in Medio Oriente e altri conflitti e crisi hanno portato a un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera (foto simbolica) Keystone

L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera ha raggiunto l'anno scorso 4,640 miliardi di franchi. Ciò rappresenta lo 0,60% del reddito nazionale lordo (RNL), un nuovo record (2022: 0,56%).

SDA

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), precisando che più di un quarto del denaro è stato destinato all'asilo.

L'aumento è dovuto ai continui sforzi per rispondere alle esigenze legate alla guerra in Ucraina, al conflitto in Medio Oriente e ai costi per l'accoglienza di persone richiedenti l'asilo, profughi e persone in cerca di protezione in Svizzera nei primi 12 mesi del loro soggiorno, precisa la nota.

Con 1,311 miliardi di franchi, nel 2023 la parte dei costi legati all'asilo in Svizzera rappresentava complessivamente il 28% dell'APS, compresi 538 milioni di franchi per le persone con statuto di protezione S provenienti dall'Ucraina. Escludendo i costi di asilo, le spese dichiarate nell'APS sono superiori di 242 milioni di franchi rispetto al 2022. Il tasso APS/RNL, esclusa questa voce, ha raggiunto quindi lo 0,43% nel 2023 rispetto allo 0,40% dell'anno prima.

La cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale della Confederazione è attuata principalmente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dalla Divisione Pace e diritti umani (DPDU) del DFAE, i cui budget hanno coperto quasi due terzi dell'APS nel 2023.

Alle attività della cooperazione internazionale si aggiungono spese dichiarabili nell'APS sostenute da altri uffici federali, tra cui i costi computabili legati all'asilo, e i contributi dei Cantoni e dei Comuni, viene precisato.

La contabilizzazione dell'APS si basa sulle direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per confrontare l'impegno dei 31 Paesi membri del CAS viene calcolata la parte di RNL che ciascuno di essi stanzia per l'APS. Situata all'ottavo posto della classifica internazionale nel 2023, la Svizzera è salita di un posto rispetto al 2022.

La Svizzera è lontana dall'obiettivo concordato

Alliance Sud, che rappresenta le opere assistenziali Swissaid, Azione quaresimale, Helvetas, Caritas, Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere, Solidar Suisse e Terre des hommes, in un comunicato ha dichiarato che la Svizzera con un contributo dello 0,43% è ben lontana dall'obiettivo concordato a livello internazionale dello 0,7% del reddito nazionale lordo.

Come sempre, la Svizzera gonfia le sue spese per lo sviluppo con i costi in materia di asilo. Ma le spese per i rifugiati ucraini in Svizzera non hanno alcun effetto sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze nel Sud del mondo, sottolinea Alliance Sud.

ev, ats