Organizzando la conferenza di pace sull'Ucraina la Svizzera si assume dei rischi, ma Berna ha il dovere di premere per la pace: lo sostiene Nicolas Bideau, capo della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) guidato da Ignazio Cassis.

«La Svizzera può e deve lanciare un processo di pace», ha sostenuto l'alto funzionario ai microfoni della RTS.

Interrogato sulle critiche mosse dalla Cina, Bideau ha affermato che tutti vogliono la stessa cosa: «smettere di parlare di guerra e discutere di pace».

Da quando dalla città federale sono partiti gli inviti a più di 160 paesi, «parliamo di pace, parliamo sempre anche di guerra, ma abbiamo messo la pace nell'agenda della comunità internazionale».

Di cosa si parlerà al Bürgenstock?

Per il 54enne non si può aspettare che taccia il cannone. «È ora di trovare una formula comune per lanciare l'intera comunità internazionale sulla pace, ed è quello che cercheremo di fare».

Le discussioni al Bürgenstock si concentreranno su questioni «essenziali» come la sicurezza alimentare, la salvaguardia nucleare e lo scambio di prigionieri.

Su questi temi «dobbiamo discutere ora, non quando le armi potranno tacere», ha aggiunto Bideau.

Un vertice troppo occidentale?

L'ex responsabile della sezione cinema presso l'Ufficio federale della cultura respinge l'accusa di chi considera troppo occidentale il vertice. Circa 80 stati hanno annunciato la loro partecipazione, la metà dei quali in Europa. «Non è male», ha sostenuto, sottolineando che il sud globale è rappresentato, malgrado le critiche della Cina.

La Svizzera segue i dettami dell'Ucraina? «Non facciamo quello che ci dice Kiev, ma quello che pensiamo sia giusto e imparziale per la pace», ha argomentato Bideau. A suo avviso i risultati dell'evento si misureranno sulla base della rappresentatività degli stati presenti e della qualità delle dichiarazioni adottate. La diplomazia dei buoni uffici significa correre dei rischi, ha aggiunto.

Dialogo con Pechino e Mosca

Il funzionario del DFAE sottolinea che la Svizzera ha parlato con Pechino da febbraio e che la Cina ha inizialmente accolto con favore l'iniziativa elvetica.

Aveva posto tre condizioni per la presenza al Bürgenstock, tra cui la partecipazione di Mosca. «Avere la Russia al tavolo è importante per la Cina come per noi: stiamo facendo tutto il possibile affinché ciò avvenga», ha insistito Bideau.

La Confederazione rimane in contatto con il paese di Vladimir Putin: «Fino all'ultimo momento, faremo del nostro meglio per coinvolgere la Russia in un modo o nell'altro», ha assicurato.

