Meno doni sotto l'albero quest'anno, o perlomeno meno costosi. Keystone

Molti svizzeri aspirano a contenere i consumi in vista del Natale e l'effetto lo si vedrà anche nella spesa per i giocattoli da regalare, che dopo anni di aumenti tornerà a regredire.

Quest'anno la cifra si attesterà in media a 411 franchi, ben lontana dal record di 500 franchi del 2022.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato a inizio mese della società di analisi di mercato GfK nella Svizzera tedesca e in Romandia, che mette anche in luce come in generale il 40% prevede di spendere meno per i regali rispetto agli altri anni e un terzo taglierà sulle donazioni a organizzazioni assistenziali.

«A causa della situazione economica i consumatori fanno acquisti più mirati e prestano maggiore attenzione alle promozioni, come la settimana del Black Friday», spiega Kurt Meister, esperto di mercato di GfK, citato in un comunicato odierno. Lo shopping natalizio online rimane popolare, mentre diminuisce l'interesse per i negozi tradizionali. «Ci aspettiamo uno sviluppo positivo delle vendite sul web: è una tendenza che osserviamo da anni», afferma a questo proposito lo specialista.

Attenzione al budget anche nel 2024

L'attenzione al budget continuerà anche nel 2024: quasi la metà degli svizzeri dichiara di voler consumare in modo più consapevole e spendere meno nel nuovo anno.

Oltre un quarto degli interpellati – sopratutto donne e giovali – sta quindi pensando di acquistare maggiormente prodotti di seconda mano rispetto al passato. In particolare il 22% immagina di comprare un dispositivo elettronico ricondizionato (cioè uno smartphone, un tablet o un PC usato, ma rimesso a nuovo, pulito e testato da un produttore o rivenditore), un dato in progressione del 6% rispetto al 2022: sembra essere una tendenza in crescita, affermano gli analisti di Gfk.

Un sondaggio reso noto la settimana scorsa dalla società di consulenza EY, pur arrivando a cifre assolute un po' diverse, aveva messo in luce la stessa identica tendenza natalizia: per i regali nel 2023 i consumatori svizzeri spenderanno il 22% in meno dell'anno dell'anno scorso.

hm, ats