Ecco le 170 filiali che la Posta Svizzera intende chiudere definitivamente

Dopo diversi mesi, martedì la Posta Svizzera ha annunciato in modo dettagliato i suoi piani di ridimensionamento. Ora si sa quali 170 filiali scompariranno.

Sven Ziegler

Dopo diversi mesi di trattative, martedì la Posta Svizzera ha presentato nel dettaglio i suoi piani di ristrutturazione.

Anche se in futuro ci saranno ancora 2'000 filiali, il Gigante Giallo ha in programma di chiuderne 170, il cui ruolo verrà poi rilevato da partner, come già succede ora ad esempio con le collaborazioni con i negozi di paese. In totale saranno 155 i Comuni svizzeri interessati dal piano di risparmio.

Ma sono state presentate anche delle innovazioni: presto i clienti saranno accolti agli sportelli anche via video.

Secondo la Posta, la decisione presa in merito alla chiusura delle filiali è inevitabile. Il direttore generale Roberto Cirillo ha dichiarato che l'azienda intende comunque investire 100 milioni di franchi per ammodernare circa 600 filiali entro il 2028.

La Posta finanzierà questi investimenti con risorse proprie, ma ha anche bisogno del necessario margine di manovra imprenditoriale.

Le filiali della Posta che scompariranno

Argovia Dottikon

Kölliken

Oberlunkofen

Oberrohrdorf

Stein

Würenlingen

Appenzello Interno Oberegg

Appenzello Esterno Gais

Appenzello Esterno Gais

Speicher

Berna Biel Bözingen

Biel Madretsch

Böningen b. Interlaken

Brienz

Brügg

Courtelary

Eggiwil

Hasle-Rüegsau

Kehrsatz

La Neuveville

Lamboing

Liebefeld

Madiswil

Malleray-Bévilard

Muri

Neuenegg

Oey

Orpund

Reichenbach i. K.

Roggwil

Schüpfen

Sonceboz-Sombeval

Täuffelen

Wattenwil

Wengen

Friborgo Friborgo città

Giffers

Grolley

Gruyères

Le Mouret

Schmitten

St-Aubin

Sugiez

Ursy

Glarona Netstal

Grigioni Coira Lacuna

Mesocco

Sils/Segl Maria

Zizers

Giura Courgenay

Courtételle

Delémont 2 Ville

Glovelier

Lajoux

Les Breuleux

Porrentruy 2

Chaumont St-Ursanne

Lucerna Dagmersellen

Triengen

Weggis

Zell

Neuchâtel Bevaix

Boudry

Corcelles

Cortaillod

Couvet

Dombresson

Hauterive

La Brévine

Les Genevez-sur-Coffrane

Ponts-de-Martel

Neuchâtel Serrières

Obvaldo Kerns

San Gallo Degersheim

Flums

Sennwald

Steinach

Unterwasser

Weesen

Soletta Bättwil-Flüh

Erlinsbach

Kappel

Kriegstetten

Matzendorf

Nunningen

Riedholz

Soletta ovest

Subingen

Svitto Rothenthurm

Wangen

Turgovia Bürglen

Eschlikon

Neukirch Egnach

Ticino Arzo

Bellinzona Semine

Bellinzona San Paolo

Breganzona

Cadro

Canobbio

Castel S. Pietro

Cugnasco

Gentilino

Locarno Solduno

Lodrino

Lugano Cassarate

Maglio di Colla

Maroggia

Mezzovico

Monteggio

Novaggio

Novazzano

Olivone

Verscio

Vaud Apples

Aubonne

Bière

Chernex

Crissier

Cully

Forel (Lavaux) Granges-près-Marnand L'Isle

La Sarraz

Losanna Dépôt Le Pont

Les Diablerets

Lucens

Lully

Mézières VD St-Cergue

St-Prex

Thierrens

Vallese Chippis

Evolène

Grimisuat

Haute-Nendaz

Lens

Mörel

Münster

Orsières

Sempione villaggio Sion Nord

St Niklaus

St-Léonard

Troistorrents

Vouvry