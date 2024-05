In futuro sarà più raro vedere la consegna dei pacchi in una filiale della Posta. KEYSTONE

La Posta continua a ridurre la sua rete di filiali. In futuro, solo circa 600 uffici saranno gestiti dall'azienda stessa. Ecco le risposte alle domande più importanti sui tagli annunciati dal Gigante giallo mercoledì.

Dominik Müller, Zürich Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Mercoledì la Posta Svizzera ha annunciato la chiusura di 170 filiali.

Cosa significa per i clienti? Ecco una panoramica dei piani di licenziamento della Posta. Mostra di più

Cosa ha annunciato la Posta mercoledì?

La Posta Svizzera sta riducendo la sua rete di filiali a poco più di 600 uffici postali gestiti dall'azienda e a 2.000 punti di assistenza.

Significa che verranno chiusi circa 170 uffici postali aziendali. Questa misura fa parte della strategia che sarà attuata nei prossimi quattro anni.

Il Gigante giallo ha inoltre annunciato investimenti per un totale di 100 milioni di franchi per il personale, la modernizzazione delle filiali e nuovi formati.

Anche il parco veicoli sarà convertito in unità a zero emissioni.

Quali sono le sedi interessate dalle chiusure?

Non si sa ancora dove non ci sarà più un ufficio postale in futuro. «Questo aspetto sarà esaminato nei prossimi mesi insieme ai Cantoni e ai Comuni», spiega il centro media della Posta.

È chiaro però che la decisione non verrà presa da un giorno all'altro, ma verrà prima analizzata a fondo.

Ci saranno licenziamenti?

«Dal punto di vista attuale, non sono necessari licenziamenti», afferma l'ufficio stampa. Gli esuberi possono essere assorbiti da fluttuazioni naturali, come i pensionamenti.

«In realtà avremo troppo pochi dipendenti piuttosto che troppi», dice un portavoce.

Tuttavia, alcuni dipendenti dovranno prepararsi ai cambiamenti: «È possibile che qualcuno non lavori più nella stessa filiale di oggi», ha dichiarato il centro media.

Cosa significano le chiusure di filiali per i clienti?

Secondo il Gigante giallo, il numero di clienti che si recano in un ufficio postale è in costante diminuzione. Chi vuole continuare a trattare le proprie richieste direttamente allo sportello dovrà probabilmente spostarsi più lontano nei comuni interessati.

Tuttavia, secondo la Posta, le circa 2.000 sedi servite - ad esempio nei negozi di paese - continueranno a garantire una rete di filiali a livello nazionale.

A lungo termine verranno chiusi tutti gli sportelli?

«Non credo», afferma il direttore generale della Posta Roberto Cirillo in un'intervista a «20 Minuten».

Si riferisce agli investimenti annunciati nella rete di filiali.

In futuro le lettere saranno ancora spedite?

La consegna di lettere e pacchi indirizzati in tutto il Paese per almeno cinque giorni alla settimana fa parte del mandato di servizio di base della Posta. Finché questo è previsto dalla legge, la Posta deve continuare a farlo.

Ma, giova ricordarlo, il direttore generale Cirillo ha chiesto più volte di modificare questa disposizione legale.

Ci saranno altre chiusure?

Almeno al momento, non sono noti altri piani di ristrutturazione. Tuttavia, in passato Cirillo ha affermato pubblicamente in diverse occasioni che intende mantenere il numero di uffici postali stabile a 800.

Dopo l'annuncio di mercoledì, queste dichiarazioni sono ormai superate. Si può presumere che la rete di filiali della Posta continuerà a cambiare in futuro a causa del calo della domanda di servizi allo sportello.