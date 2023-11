Delle 700'000 persone che hanno traslocato l'anno scorso, circa tre quarti sono rimaste nello stesso Cantone, mentre il 16% si è trasferito in un altro, e il 12% all'estero (foto simbolica) Keystone

In Svizzera, il numero di persone che ha cambiato casa nel 2022 è sceso al livello più basso degli ultimi dieci anni.

Secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), ha traslocato il 9,5% della popolazione, rispetto al 10,1% dell'anno precedente.

A cambiare casa sono state più frequentemente le persone giovani tra i 25 e i 35 anni (20%), sottolinea l'UST.

Delle 700'000 persone che hanno traslocato l'anno scorso, circa tre quarti sono rimaste nello stesso Cantone, mentre il 16% si è trasferito in un altro, e il 12% all'estero.

La distanza media del trasferimento in Svizzera è stata di 13,7 chilometri, precisa la nota, aggiungendo che la popolazione dei comuni urbani, con un tasso di trasloco del 10,2%, ha mostrato una maggiore propensione a spostarsi rispetto alla popolazione rurale (7,8%).

Tra le dieci più grandi città svizzere, San Gallo (13,6%) e Berna (12,9%) hanno avuto i tassi di trasloco più alti, mentre quelli più bassi sono stati riscontrati a Lugano (9,9%) e a Winterthur (10,3%).

La maggior parte dei traslochi avviene per andare in abitazioni più grandi o più piccole: quasi i tre quarti delle persone che hanno cambiato casa in Svizzera nel 2022 hanno infatti optato per un appartamento con un diverso numero di locali rispetto all'abitazione in cui vivevano.

Le persone di età inferiore a 17 anni e quelle dai 29 ai 48 anni si sono trasferite in appartamenti più grandi, mentre le persone dai 17 ai 28 anni e quelle dai 49 anni in abitazioni più piccole, indica l'UST.

ev, ats