Kiev ha espresso il proprio disappunto per il sostegno svizzero a un piano di pace presentato da Cina e Brasile per porre fine alla guerra russo-ucraina. Queste «iniziative di pace» servono solo a creare un'illusione di dialogo.

SDA

«Tutte le iniziative che non contengono un chiaro riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e non garantiscono il pieno ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina sono inaccettabili», ha indicato il Ministero degli esteri di Kiev in un commento. Kiev si è anche irritata per il fatto che si discuta dell'Ucraina in sua assenza.

La Svizzera sostiene l'iniziativa di Cina e Brasile perché chiede un cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto, ha dichiarato recentemente Nicolas Bideau, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a Keystone-ATS.

L'iniziativa è importante perché offre un'alternativa ai discorsi bellicosi che sono stati pronunciati all'Onu sia da parte ucraina che da parte russa, ha dichiarato Bideau. Nel pubblicare l'iniziativa, la Svizzera aveva sottolineato l'importanza di un riferimento alla Carta delle Nazioni Unite, che mancava.

Secondo Bideau, la rilevanza della Carta nel contesto dell'iniziativa è stata ricordata questa settimana dal ministro degli esteri cinese al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Per il DFAE, l'iniziativa rientra nel quadro della Carta delle Nazioni Unite.

In giugno la Svizzera ha organizzato una prima conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina sul Bürgenstock (NW) senza rappresentanti di Mosca. Oggetto delle discussioni era stato il piano di pace presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'autunno del 2022, che si basa sul ritiro completo delle truppe russe dal territorio ucraino.

ns