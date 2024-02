Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

Il Paese non può perdere «l'iniziativa diplomatica» e spera che in primavera si tenga in Svizzera un vertice di pace, in vista del quale si prepari con i partner dell'Ucraina di un piano di pace che poi verrà consegnato alla Russia.

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa in occasione del secondo anniversario della invasione russa in Ucraina, rispondendo ad una domanda sul sostegno a Kiev.

«Non voglio parlarne in dettaglio», ma «lavoriamo da lungo tempo sulle armi a lungo raggio e per dare una risposta generica, ho uno stato d'animo positivo dalle recenti risposte dei nostre partner riguardo a queste armi», ha aggiunto Zelensky.

«La vittoria dell'Ucraina dipende dal sostegno che arriva dall'Occidente», ha proseguito Zelensky, ringraziando i militari e i civili ucraini per il loro duro lavoro.

Secondo il presidente ucraino, il Cremlino ha messo le mani sui piani della controffensiva dello scorso anno e conosceva quindi in anticipo le mosse di Kiev prima che queste iniziassero.

«I piani della nostra controffensiva erano sul tavolo del Cremlino prima che la controffensiva iniziasse» a causa di «fughe di notizie», ha detto nella conferenza stampa per i due anni dall'invasione. Zelensky ha aggiunto che i suoi generali stanno preparando diversi piani alternativi per la strategia di guerra di quest'anno.

«31.000 soldati ucraini sono morti in questa guerra»

Il presidente ucraino ha inoltre affermato che sono 31 mila gli ucraini uccisi in guerra ad oggi. Rispondendo in conferenza stampa ha spiegato di non voler fornire cifre sui feriti affermando che in tal caso «la Russia capirebbe quante persone hanno lasciato il campo di battaglia». Quindi ha aggiunto che sono 180 mila i russi morti nel conflitto.

«Trentunomila soldati ucraini sono morti in questa guerra. Non 300'000, non 150'000, come dicono Putin e la sua cerchia di bugiardi. Ma ognuna di queste perdite è una grande perdita per noi», ha detto Zelensky in conferenza stampa.

L'Ucraina «non ha alternative» alla vittoria della guerra

Zelensky ha aggiunto che l'Ucraina «non ha alternative» alla vittoria della guerra e alla domanda se sia giunto il momento di negoziare con Vladimir Putin data la carenza di munizioni in Ucraina, risponde: «Si può parlare con un sordo? Si può parlare con un uomo che uccide i suoi oppositori?».

«Proporremo una piattaforma in cui (Putin) possa accettare di aver perso questa guerra e che è stato un enorme errore e una tragedia per noi e per il mondo democratico», ha precisato. L'Ucraina non può accettare di perdere la guerra, ha detto Zelensky. «Che cosa significherebbe se l'Ucraina perdesse? L'Ucraina non esisterebbe».

«Putin non ha un cellulare, come mi chiamerà?», ha aggiunto Zelensky a chi gli ha chiesto se risponderebbe nel caso Putin chiamasse, dopo che precedentemente aveva affermato che non negozierà con il presidente russo. «Non uso un telegrafo del 1917. Non mi chiamerà, non vuole porre fine a questa guerra. Questo è un dato di fatto oggi», ha sottolineato.

«Meloni è dalla nostra parte»

«Meloni è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma» per aiutarci, ha sottolineato Zelensky rispondendo a una domanda in merito.

«Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via», ha aggiunto.

In Italia ci sono «diversi tipi di armi con cui potrebbe aiutarci ma non tutto dipende dall'Italia, parliamo anche dei Paesi del G7 più i Paesi Ue, hanno molto che possono dare, magari non cose simili ai Patriot ma ci sono i Samp-T, Iris-T e altre armi in diversi Paesi. Non posso dire che sarebbero sufficienti, ma sarebbero buone», ha precisato ancora Zelensky.

La pressione da parte della Russia è «abbastanza forte»

La pressione da parte della Russia è «abbastanza forte» in alcune aree ha detto il presidente ucraino, rispondendo a domande in conferenza stampa, spiegando tuttavia che l'Ucraina se pur continuasse a perdere dai 100 ai 150 metri, «strategicamente è più importante non perdere persone».

Quindi ha aggiunto: «La risposta è semplice: dobbiamo fare pressione sui partner riguardo ai pacchetti già concordati (di aiuti, ndr) e se lo facciamo le possibilità di vantaggio per la Russia diminuiranno».

Zelensky ha inoltre affermato che il 2024 sarà un «anno di svolta» per l'Ucraina. Ha sottolineato che il 2022 è stato «l'anno della sopravvivenza» e il 2023 è stato un «anno di resilienza». Quindi ha aggiunto: «quest'anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere».

Crimea e Sebastopoli parte integrante della Russia

Dal canto suo il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, ha ribadito che la Crimea e Sebastopoli sono oggi parte integrante della Russia.

«Il 16 marzo 2014 è stato un traguardo davvero cruciale per gli abitanti della Crimea e di Sebastopoli poiché è stato il giorno in cui hanno fatto la scelta decisiva di stare con la Russia per sempre. Oggi la Crimea e Sebastopoli sono parte integrante della Russia», ha sottolineato il leader russo.

Navalny è morto per cause naturali

Intanto, il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa russo, Kirilo Budanov, ha affermato che l'oppositore Alexei Navalny è morto per cause naturali, a causa di un coagulo di sangue.

«Potrei deludervi, ma quello che sappiamo è che è morto davvero per un coagulo di sangue. E questo è più o meno confermato. Questo non è stato preso da internet, ma, sfortunatamente» si tratta di morte naturale, ha detto Budanov citato da Ukrainska Pravda.

