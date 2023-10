Il grande vincitore delle elezioni odierne, il presidente dell'UDC, Marco Chiesa. Keystone

L'UDC è soddisfatta per il risultato odierno alle elezioni, ma anche consapevole della grande responsabilità nei confronti della popolazione, che chiede risposte su temi quali l'immigrazione o l'approvvigionamento energetico sicuro.

È quanto dichiarato dal presidente dell'UDC, Marco Chiesa, intervistato dalla RSI, secondo cui il successo del partito è dovuto alla capacità della sua formazione di ascoltare la popolazione, senza nascondere certe problematiche che si trovano «sulla bocca di tutti».

Certo, l'UDC non potrà fare politica da sola, ha ammesso il Ticinese, secondo cui bisognerà trovare alleanze in parlamento per portare avanti determinate rivendicazioni. Chiesa ha tuttavia detto di sperare che gli altri partiti, questa volta, «ci ascoltino maggiormente affinché possano essere trovate soluzioni condivise».

