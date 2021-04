Paesi a rischio: aggiornata la lista, fuori Lazio, Liguria e Veneto

Il Lazio e altre tre regioni italiane fuori dalla lista dell'UFSP, con obbligo di quarantena per chi rientra in Svizzera (immagine d'illustrazione) Keystone

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha nuovamente aggiornato le liste dei Paesi a rischio. A partire da domani non sarà più necessaria la quarantena per chi arriva in Svizzera da quattro regioni italiane: Lazio, Liguria, Marche e Veneto.

Per l'Italia, l'obbligo di quarantena è mantenuto per le regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana.

Per quel che riguarda gli altri Paesi limitrofi, l'unica altra modifica riguarda il Land austriaco della Stiria, che esce dalla lista.

Fuori dalla lista anche Lettonia, Maldive, Malta, Moldova, Monaco, Perù, Romania e Slovacchia.

In totale sono 37 i Paesi presenti nell'elenco valido dal 22 aprile al 2 maggio. La lista comprende inoltre sei Land austriaci, nove regioni della Francia, due Land tedeschi e le cinque regioni d'Italia.

Due liste da tener d'occhio

In un'altra lista che entrerà in vigore fra due settimane, ossia da lunedì 3 maggio, l'UFSP ha inserito anche Egitto, Argentina, le isole di Capo Verde, Qatar e Messico. Il numero di Paesi a rischio sale così a 42.

I viaggiatori di ritorno o provenienti da Paesi o regioni a rischio devono sottoporsi a una quarantena di dieci giorni, anche se sono risultati negativi al coronavirus. Questo vale pure per i bambini e le persone vaccinate. Il periodo di quarantena può essere abbreviato a partire dal settimo giorno in presenza di un test negativo.

La lista del Consiglio federale elenca gli Stati o le regioni con un numero di contagi su 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni che supera di 60 il valore registrato in Svizzera.