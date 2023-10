A fine dicembre 2021, un quarto dei medici attivi in Svizzera aveva 60 anni o più Keystone

Alla fine del 2021 poco più di un medico su quattro aveva 60 anni o più. Complessivamente i dottori che esercitavano in uno studio medico o in un centro ambulatoriale erano 25'439. È quanto emerge dagli ultimi risultati dell'Ufficio federale di statistica (UST).

A fine dicembre 2021, in Svizzera si contavano 17'233 studi medici e centri ambulatoriali, in cui lavoravano 19'004 equivalenti a tempo pieno. Il 28,4% dei medici attivi era ultra 60enne, precisa ancora l'UST.

Per gli studi medici e i centri ambulatoriali che offrivano prestazioni mediche di base tale quota si attestava al 25,5%, mentre era del 29,8% in quelli che fornivano prestazioni di medicina specialistica o con un'offerta mista (prestazioni mediche di base e di medicina specialistica).

Più donne medico sotto i 45 anni

Nel periodo in rassegna le donne rappresentavano il 44,3% dei medici attivi. Ma se si osservano i dati in maniera più dettagliata, si nota che la grande maggioranza dei giovani medici è composta da donne: sotto i 45 anni le dottoresse costituivano infatti il 60,7% contro il 39,0% per gli ultra 45enni.

Inoltre, negli studi e nei centri che offrivano prestazioni mediche di base, il 47,9% dei medici erano donne. Negli studi di medicina specialistica o misti, la quota di medici donne era rispettivamente del 41,8 e del 44,0%.

Cartelle mediche informatizzate

Infine, nel 2021, in cinque Cantoni francofoni (FR, GE, JU, VD e VS) e in sette Cantoni germanofoni (AG, AI, AR, GL, GR, SG e TG), i medici che esercitavano in studi medici e centri ambulatoriali avevano la possibilità di affiliarsi alla cartella informatizzata del paziente (CIP).

Stando all'UST, nei dodici Cantoni in questione, solo l'11,7% degli studi e dei centri vi si erano affiliati.

mp, ats