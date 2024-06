Ecco le dieci città più a misura di pedone al mondo 10. POSTO: uno sguardo alla Saane e al centro storico di Friburgo dimostra perché la città è stata votata tra le dieci città più a misura di pedone del mondo. Con 37.000 abitanti distribuiti su circa nove chilometri quadrati, questo luogo è perfetto per le passeggiate, anche se sono disponibili biciclette a noleggio e una rete di trasporti pubblici ben sviluppata. Il centro storico, in particolare, attira numerosi visitatori e invita a esplorarlo. Immagine: Immagini IMAGO/Pond5 3. POSTO: Utrecht si aggiudica la medaglia di bronzo e si presenta come la mecca del ciclismo dei Paesi Bassi. Con 360.000 abitanti, la città può essere più piccola di Amsterdam, ma supera la capitale in termini di percentuale di persone che vanno in bicicletta. Utrecht è addirittura in cima alla lista delle città con la più alta percentuale di ciclisti al mondo, anche se si colloca dietro a Copenaghen e Amsterdam in termini di facilità d'uso della bicicletta. Tuttavia, questa affascinante città non è solo ideale per essere esplorata su due ruote, ma anche a piedi. Immagine: Olena Znack/Shutterstock 2. POSTO: Peja, in Kosovo, si aggiudica il secondo posto. Con poco meno di 100.000 abitanti, è una delle città più grandi del Paese. Il fiume Bistrica e Pejës, che attraversa la città, le numerose piazze dei villaggi e la via dello shopping senza auto rendono Peja un luogo ideale per lasciare l'auto ed esplorare la città a piedi. Immagine: Theresa Schmalenbach/Turismo di Peja 1. POSTO: Il primo posto spetta all'unica città non europea: Quelimane in Mozambico. Questa località portuale, nota anche come «città delle biciclette», è stata la prima in Africa orientale a costruire piste ciclabili. Ben il 91% della popolazione si sposta a piedi o in bicicletta. L'auto è inaccessibile per la maggior parte delle persone ed è vista più come uno status symbol. L'alta presenza di pedoni e biciclette fa di Quelimane una pioniera delle città a misura di pedone. Immagine: imago/Xinhua Ecco le dieci città più a misura di pedone al mondo 10. POSTO: uno sguardo alla Saane e al centro storico di Friburgo dimostra perché la città è stata votata tra le dieci città più a misura di pedone del mondo. Con 37.000 abitanti distribuiti su circa nove chilometri quadrati, questo luogo è perfetto per le passeggiate, anche se sono disponibili biciclette a noleggio e una rete di trasporti pubblici ben sviluppata. Il centro storico, in particolare, attira numerosi visitatori e invita a esplorarlo. Immagine: Immagini IMAGO/Pond5 3. POSTO: Utrecht si aggiudica la medaglia di bronzo e si presenta come la mecca del ciclismo dei Paesi Bassi. Con 360.000 abitanti, la città può essere più piccola di Amsterdam, ma supera la capitale in termini di percentuale di persone che vanno in bicicletta. Utrecht è addirittura in cima alla lista delle città con la più alta percentuale di ciclisti al mondo, anche se si colloca dietro a Copenaghen e Amsterdam in termini di facilità d'uso della bicicletta. Tuttavia, questa affascinante città non è solo ideale per essere esplorata su due ruote, ma anche a piedi. Immagine: Olena Znack/Shutterstock 2. POSTO: Peja, in Kosovo, si aggiudica il secondo posto. Con poco meno di 100.000 abitanti, è una delle città più grandi del Paese. Il fiume Bistrica e Pejës, che attraversa la città, le numerose piazze dei villaggi e la via dello shopping senza auto rendono Peja un luogo ideale per lasciare l'auto ed esplorare la città a piedi. Immagine: Theresa Schmalenbach/Turismo di Peja 1. POSTO: Il primo posto spetta all'unica città non europea: Quelimane in Mozambico. Questa località portuale, nota anche come «città delle biciclette», è stata la prima in Africa orientale a costruire piste ciclabili. Ben il 91% della popolazione si sposta a piedi o in bicicletta. L'auto è inaccessibile per la maggior parte delle persone ed è vista più come uno status symbol. L'alta presenza di pedoni e biciclette fa di Quelimane una pioniera delle città a misura di pedone. Immagine: imago/Xinhua

Chi preferisce fare due passi a piedi piuttosto che usare la propria auto o prendere i mezzi pubblici per spostarsi sarà contento dell'ultima classifica stilata dalla rivista «The Economist». Essa stabilisce che una delle dieci città più pedonali del mondo si trova in Svizzera.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «The Economist», i giovani preferiscono sempre più vivere in «città da 15 minuti», ossia dove possono gestire la loro vita quotidiana senza auto.

La rivista ha analizzato uno studio sulla mobilità per determinare le città più a misura di pedone. Nove delle prime dieci città si trovano in Europa.

E nella speciale classifica è entrata anche una città svizzera: Friburgo.

Quelimane, in Mozambico, è in cima alla lista delle città più a misura di pedone del mondo. Mostra di più

Secondo «The Economist», i giovani vogliono sempre più vivere nelle cosiddette «città da 15 minuti», ossia dove possono gestire la loro vita quotidiana senza auto.

La rivista economica ha utilizzato un metodo per determinare i posti più a misura di pedone. Secondo «20 Minuten», la base è stata uno studio sulla mobilità pubblicato in aprile, che valuta 794 città in 61 Paesi in termini di facilità di spostamento per gli automobilisti.

Nove città europee nella top ten

I dati, raccolti da circa 850 milioni di persone provenienti da regioni urbane e rurali, hanno mostrato dove e perché le persone evitano il trasporto pubblico o l'automobile a favore di modalità di trasporto più attive come la bicicletta o gli spostamenti a piedi.

Questi risultati sono stati semplicemente invertiti. Il concetto classifica ora le città in base alla facilità di esplorazione senza dover sfruttare un motore.

Non sorprende che nove delle prime dieci città siano in Europa. Oltre a ben quattro città spagnole, nella top ten è entrata anche una città svizzera: Friburgo!

Ecco la top ten Quelimane (Mozambico)

Peja (Kosovo)

Utrecht (Paesi Bassi)

Scutari (Albania)

Granollers (Spagna)

Houten (Paesi Bassi)

Vitoria-Gasteiz (Spagna)

Bilbao (Spagna)

León (Spagna)

Friburgo (Svizzera) Mostra di più

Le 100 città meno favorevoli ai pedoni si trovano invece tutte in Nord America, risultato di decenni di politiche a favore dell'auto e di sussidi governativi.

Quasi il 92% degli intervistati negli Stati Uniti e in Canada guida regolarmente, mentre meno del 4% va a piedi o in bicicletta e poco meno del 5% utilizza i mezzi pubblici. Manhattan a New York, ad esempio, è al 434mo posto della classifica.