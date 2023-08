Il veicolo di sminamento cingolato telecomandato della fondazione senza scopo di lucro DIGGER arriverà il mese prossimo in Ucraina. Keystone

Un veicolo di sminamento telecomandato svizzero arriverà presto in Ucraina: il dispositivo della fondazione DIGGER è stato consegnato oggi al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il trasporto del veicolo cingolato – che permette di bonificare in maniera sicura, rapida ed efficiente i terreni disseminati dall'inizio della guerra di mine, munizioni a grappolo e residui bellici esplosivi – nonché dei pezzi di ricambio verrà effettuato in autocarro in settembre dalla fondazione Van For Life, indica il DDPS in un comunicato diramato oggi.

Il pacchetto complessivo DIGGER che il DDPS mette a disposizione dell'Ucraina ha un valore di 1,2 milioni di franchi: oltre al veicolo cingolato in grado di neutralizzare mine antiuomo, il pacchetto comprende anche un autocarro con rimorchio nonché un pacchetto di pezzi da ricambio che copre il fabbisogno per complessivamente tre anni.

Inoltre le autorità ucraine verranno formate in loco da esperti della fondazione DIGGER.

Un secondo veicolo a fine anno

Tale progetto è il risultato di un'iniziativa della consigliera federale Viola Amherd in persona, aveva indicato in giugno all'agenzia Keystone-ATS il direttore e fondatore della fondazione DIGGER Frédéric Guerne.

Il veicolo è previsto per lo sminamento nelle zone rurali. Il materiale sarà consegnato al servizio civile ucraino per aiuto in caso di catastrofe (State Emergency Service of Ukraine, SESU).

Un secondo veicolo di questo tipo è finanziato dalla Catena della solidarietà. È attualmente in fase di costruzione e dovrebbe essere pronto per la fine dell'anno, aveva precisato Guerne.

Un terzo progetto è stato lanciato.

jefr, ats