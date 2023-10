Aline Trede si è detta preoccupata per la progressione dell'UDC a queste elezioni federali. Keystone

La capogruppo dei Verdi al Consiglio nazionale, Aline Trede, si è detta preoccupata - ai microfoni della RSI - per la tendenza attuale che vede il suo partito in forte calo alle elezioni e l'UDC in crescita.

In particolare, Trede ha citato la protezione dell'ambiente e le pari opportunità. Molte donne non dovrebbero infatti essere elette, ha dichiarato.

Per quanto attiene all'idea di un ecologista in Consiglio federale, Trede ha preferito non sbilanciarsi – un'eventualità remota qualora il partito dovesse scendere sotto il 10%, n.d.r – rinviando alla riunione del gruppo prevista per venerdì, quando si farà il punto delle situazione.

In merito alla progressione dell'UDC, Trede ha spiegato questa tendenza con la capacità dei democentristi nello sfruttare le crisi emerse nel corso di questa ultima legislatura, dalla consigliera nazionale giudicata «complicata».

cp, ats