La presidente della Confederazione Viola Amherd ha definito in un'intervista «fuori luogo» le dichiarazioni diffamatorie fatte nei suoi confronti alla TV russa. «Le accuse sono talmente fuori luogo che è evidente che si tratta di disinformazione».

La Presidente Viola Amherd durante la conferenza stampa sulla conferenza di pace del 15 e 16 giugno 2024 sul Buergenstock, s'è brevemente espressa anche sulle bugie e le false notizie sul suo conto pubblicate dalla televisione russa. KEYSTONE

SDA

«Ne ho preso atto e ho lasciato perdere», ha detto lunedì la consigliera federale vallesana del Centro in un'intervista alla Radiotelevisione svizzero-tedesca (SRF).

Sembra che il presidente russo Vladimir Putin stia prendendo sul serio la conferenza sull'Ucraina organizzata dalla Svizzera sul Bürgenstock (NW), ha inoltre affermato la responsabile del Dipartimento federale della difesa.

Viola Amherd è stata pesantemente denigrata in un dibattito alla televisione russa. È stata definita «dipendente dal lusso» e non particolarmente attraente, e persino etichettata come «assassina di bambini» e «satanista».

Il governo svizzero non ha finora commentato la vicenda. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha suggerito di convocare l'ambasciatore russo a Berna: si tratta di una normale prassi diplomatica, ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis alla televisione svizzera di lingua francese RTS.

Anche i media russi sono stati invitati alla conferenza di due giorni sull'Ucraina, che inizierà sabato prossimo sul Bürgenstock.

«Nel nostro Paese vige la libertà di espressione e di stampa», ha detto in proposito Amherd. «È importante che i media russi possano farsi un'opinione sul posto».

pl, ats