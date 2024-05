I bersagli degli attacchi: Viola Amherd e Volodymyr Selenskyj. (foto d'archivio) Immagine: Keystone

La conferenza di pace sull'Ucraina inizia il 15 giugno sul Bürgenstock. La pianificazione finale è iniziata - e la Russia è su tutte le furie.

A metà giugno, la Svizzera diventerà una roccaforte diplomatica: capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo si incontreranno sul Bürgenstock per la Conferenza di pace sull'Ucraina.

Sono attese diverse centinaia di visitatori e il Bürgenstock diventa una zona di massima sicurezza.

Chi sarà esattamente presente sul Bürgenstock è ancora un segreto. Interpellato da blue News, il Dipartimento federale degli Affari Esteri (DFAE) afferma che finora hanno confermato la loro partecipazione circa 70 Paesi, "la maggior parte dei quali a livello di capi di Stato o di governo".

Il DFAE non fornisce ulteriori dettagli. Ma, i capi di Stato o di governo di Germania, Spagna, Italia, Belgio, Polonia, Finlandia e Lettonia hanno annunciato pubblicamente la loro partecipazione.

È già noto che la Russia non parteciperà. Mosca ha già rifiutato pubblicamente la partecipazione e non è stata quindi invitata. Sebbene il Ministro degli Esteri Ignazio Cassis abbia lasciato la porta aperta a una possibile partecipazione, il rifiuto del Cremlino alla conferenza di pace è netto e senza appello.

La Russia si scaglia pesantemente contro la presidente Viola Amherd

La televisione di Stato russa sta invece sta sparando a zero contro la Presidente della Confederazione Viola Amherd, come riportano la NZZ e la RTS.

La presentatrice Maria Butina s'è così espressa sul Primo Canale della televisione russa. «Viola Amherd, questa presidente egoista e amante del lusso, sta perseguendo la sua agenda per favorire la sua carriera. Nessuno è interessato al destino degli sfortunati ucraini. È pura ipocrisia!».

Attraverso primi piani del suo orologio e dei suoi orecchini, il programma sembrava suggerire che alla Consigliera federale piacciono i soldi.

Allo stesso modo, Maria Boutina e i suoi ospiti hanno messo in dubbio la scelta dell'F-35, un aereo d'attacco molto costoso rispetto alla concorrenza, per un esercito svizzero a vocazione difensiva, insinuando che Viola Amherd fosse forse corrotta.

Butina ha anche insinuato che lavallesana sia arrivata alla sua posizione di Presidente della Confederazione e di Ministro della Difesa per caso: «Avete mai visto un Presidente che non voleva essere Presidente e che voleva essere anche Ministro della Giustizia? Ma si dà il caso che questa donna, Viola Amherd, non fosse Presidente, ma si sia ritrovata improvvisamente Ministro della Difesa».

L'obiettivo è screditare la conferenza sul Bürgenstock

Queste affermazioni dimostrano una scarsa conoscenza del sistema politico svizzero, ma hanno anche lo scopo di screditare Viola Amherd agli occhi della popolazione russa, per la quale un presidente, come Vladimir Putin, è onnipotente.

E attraverso la Presidente della Confederazione, la Russia sta anche e soprattutto denigrando la Svizzera, dove a metà giugno si terrà la conferenza di Bürgenstock per la pace in Ucraina.

E Butina descrive proprio la conferenza di pace sul Bürgenstock come un «ballo dei satanisti».

«La Svizzera si è messa alla testa dei demoni»

L'Occidente non è affatto interessato alla pace, ma piuttosto alla continuazione della guerra - una narrazione che anche il presidente Vladimir Putin utilizza più volte. Maria Butina continua: «La Svizzera si è messa alla testa dei demoni. Per la Svizzera, questa guerra contro di noi è comoda», si sfoga in TV.

La Russia, insomma, non vede di buon occhio questo incontro, al quale non parteciperà e che ritiene non porterà ad alcuna soluzione.

Per Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, «l'obiettivo degli organizzatori di questi forum non è raggiungere la pace, ma costruire una coalizione anti-russa attraverso l'inganno, la frode e la manipolazione».

Perdita di neutralità

Il Cremlino denuncia inoltre quella che secondo lui è la perdita di neutralità della Svizzera.

Il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov ha addirittura affermato che la Svizzera è passata «da neutrale ad apertamente ostile».

Berna viene criticata per aver ripreso le sanzioni contro la Russia e per aver congelato i beni russi.

È qui che si tiene la conferenza: L'Hotel Bürgenstock. Immagine: Keystone

Nonostante gli attacchi furiosi della Russia, la conferenza di pace si svolgerà come previsto. Ma il Bürgenstock diventerà una zona di massima sicurezza.

La polizia cantonale di Nidvaldo è responsabile della sicurezza. Il corpo di polizia del quinto cantone più piccolo della Svizzera conta 80,5 posti a tempo pieno.

Circa un agente di polizia per ogni capo di Stato: un compito erculeo, come ha dichiarato il comandante al quotidiano Tagesanzeiger.

Costi per milioni, alcune misure di sicurezza sono segrete

La responsabilità dell'organizzazione è affidata a uno staff di circa 60 persone. La maggior parte di loro proviene dagli altri cinque corpi della Svizzera centrale.

Sarebbe impossibile per la polizia di Nidvaldo organizzare da sola una simile conferenza. Inoltre, il Bürgenstock non è facile da proteggere a causa della sua posizione impervia. Per ragioni tattiche, l'esatta natura della protezione nelle foreste circostanti, ad esempio, rimane segreta.

Durante la conferenza, la popolazione di Nidvaldo sarà supportata dalle forze di polizia di tutti i cantoni e dall'esercito.

Saranno dispiegati fino a 4.000 soldati - solo circa 1.000 in meno rispetto al World Economic Forum, il WEF. Sopra il Bürgenstock gli elicotteri assicureranno che tutto si svolga senza intoppi.

Il costo della conferenza non è ancora stato determinato. Secondo la"Nidwaldner Zeitung", inoltre, non è ancora chiaro quanto dei costi sarà coperto dal Consiglio federale e quanto dai cantoni.

Quando la conferenza è stata annunciata in aprile, l'Esecutivo ipotizzava costi per circa 5-10 milioni di franchi.