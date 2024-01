La riforma del finanziamento delle cure è insostenibile. Keystone

Il finanziamento uniforme delle cure è «radicale, antisociale e antidemocratico». Il Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD) ha dato il via oggi alla campagna a sostegno del referendum lanciato a dicembre contro questo progetto.

Secondo il Sindacato, il progetto adottato in autunno dalle Camere federali che prevede il trasferimento di responsabilità dai Cantoni alle casse malattia è altamente problematico: esse avranno infatti «più potere sul nostro sistema sanitario». Potranno gestire 11 miliardi di franchi versati dai Cantoni e decidere «liberamente come ripartire queste somme».

Ciò comporterà un aumento dei premi. Anche i costi delle cure a lungo termine aumenteranno rapidamente a causa dell'evoluzione demografica. Essi verranno finanziati dai premi anziché dalle imposte. Secondo il VPOD, questo trasferimento è antisociale, poiché i premi vengono pagati indipendentemente dal reddito e dalla ricchezza.

La pressione per risparmiare sul personale sanitario e sui pazienti aumenterà, mette in guardia il sindacato, aggiungendo che la sanità e l'assistenza agli anziani saranno soggette alla logica del risparmio. «Soddisfare i bisogni dei pazienti non sarà più la priorità assoluta. La questione dei costi prenderà il sopravvento! La riforma mette a rischio la salute pubblica».

Il VPOD ha tempo fino al 18 aprile per raccogliere le 50.000 firme necessarie per la riuscita del referendum.

bl, ats