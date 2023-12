La campagna di regolazione preventiva della popolazione vallesana dei lupi è già in corso. Keystone

Un giovane lupo del branco di Augstbord, in Vallese è stato abbattuto oggi in Vallese all'interno del perimetro autorizzato nell'ambito della regolamentazione proattiva del grande predatore. Lo indicano oggi le autorità vallesane in una nota.

«Il lupo abbattuto dalla guardia cantonale, accompagnata dal gruppo di supporto alla caccia, sarà sottoposto ad autopsia secondo la consueta procedura in vigore. L'analisi genetica sarà effettuata presso il laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna», si legge nel comunicato stampa.

Le autorità vallesane hanno deciso di abbattere sette dei tredici branchi presenti nel cantone. Si tratta di circa 34 lupi su una popolazione stimata tra i 90 e i 120 individui. A tale scopo il Cantone ha organizzato una formazione specifica per i cacciatori interessati.

Secondo l'Ufficio caccia e pesca cantonale, circa 800 cacciatori sui circa 3000 presenti nel cantone hanno seguito tale formazione la settimana scorsa. Tra questi c'era anche il consigliere di Stato Christophe Darbellay.

vs, ats