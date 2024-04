Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la presidente della Confederazione Viola Amherd per il costante sostegno della Svizzera a favore dell'Ucraina. (foto risalente alla visita a Berna dello scorso gennaio) Keystone

«Ho parlato con la presidente Viola Amherd e ho ringraziato la Svizzera per il suo costante sostegno, compresa la decisione odierna di stanziare 5 miliardi di franchi per la ricostruzione dell'Ucraina.» Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

SDA

«Abbiamo discusso dei preparativi per il primo vertice globale sulla pace in Svizzera, previsto per giugno di quest'anno», ha aggiunto, precisando che «il vertice si baserà sul nostro precedente lavoro per l'attuazione della formula di pace in quattro incontri di consulenti per la sicurezza nazionale a Copenaghen, Gedda, Malta e Davos.»

«Continuiamo a lavorare a stretto contatto per incoraggiare il numero di paesi più ampio possibile a partecipare al vertice, al fine di sviluppare una visione comune e pratica per raggiungere una pace giusta, duratura e globale per l'Ucraina», ha concluso Zelensky.

SDA