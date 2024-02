Per i due anni dall'attacco russo all'Ucraina una catena umana collegherà sabato prossimo lo Stadthaus di Zurigo (a destra nella foto) all'antico duomo di Grössmunster (con le due iconiche torri sulla sinistra). (foto d'archivio) Keystone

A due anni dall'attacco russo, la città di Zurigo ammainerà lunedì prossimo le bandiere ucraine che hanno sventolato in vari punti del centro. Le autorità spiegano che non è consuetudine sventolare le bandiere nazionali per lunghi periodi di tempo.

L'esecutivo cittadino aveva deciso due anni fa di issare le bandiere blu e gialle dell'Ucraina sui ponti Bahnhofbrücke e Quaibrücke e all'Utoquai, sul lungolago. Si è trattato di un simbolo importante della cultura d'accoglienza che «continuerà anche senza le bandiere», hanno fatto sapere le autorità su richiesta di Keystone-ATS.

Prima di togliere le bandiere ucraine, la città e la chiesa riformata di Grossmünster organizzeranno sabato, in occasione del secondo anniversario dell'attacco russo all'Ucraina, un evento in favore della pace

A partire dalle 17.15, le persone sono invitate a riunirsi nel chiostro della chiesa di Fraumünster, sull'altra riva della Limmat, per formare in seguito una catena umana che dallo Stadthaus, sede del Municipio, raggiungerà il Grossmünster in «segno di solidarietà, libertà e pace».

pl, ats