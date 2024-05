(DE / FR)

Protezione dei dati online per l’app Swisscom blue News & E-Mail

Utilizzando la nostra app, l’utente accetta le seguenti disposizioni:

Noi rispettiamo la vostra sfera privata e i diritti della persona. Swisscom (Svizzera) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, 3050 Berna («Swisscom» o «noi») attribuisce grande importanza a un trattamento responsabile e conforme alle disposizioni di legge dei dati personali. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte nostra, che rientra nel campo di applicazione del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (GDPR), la presente informativa è integrata dalla Dichiarazione relativa alla protezione dei dati (UE/SEE).

Utilizzando l’app Swisscom blue News & E-Mail, l’utente accetta la presente dichiarazione sulla protezione dei dati online e il trattamento dei dati personali da parte nostra nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e delle disposizioni seguenti.

Informazioni locali sul dispositivo e dati utente

Contatti

I contatti servono da modello per la selezione di un indirizzo e-mail quando si inserisce un indirizzo nel campo del contatto di un modulo e-mail.

L’indirizzo e-mail del contatto viene utilizzato come indirizzo nella e-mail senza ulteriori informazioni o collegamento e inviato tramite server di posta.si trova È quindi inserito sia nell’e-mail del mittente sia in quella del destinatario.

Viene utilizzato e inviato unicamente l’indirizzo e-mail e nessun’altra informazione dei contatti.

Immagini

Le immagini possono essere allegate a un’e-mail.

L’immagine viene inviata tramite il server di posta elettronica e si trova sia nell’e-mail del mittente sia in quella del destinatario.

File locali

I file locali possono essere allegati a un’e-mail.

Il file viene inviato tramite server di posta elettronica e si trova sia nell’e-mail del mittente sia in quella del destinatario.

Ubicazione

L’ubicazione viene utilizzata per la ricerca in base alla posizione nell’elenco telefonico: Informativa sulla protezione dei dati local.ch

L’ubicazione approssimativa viene utilizzata per analisi e valutazioni

Informazioni sul dispositivo

Dati di utilizzo

Indicazioni generali

Per fornire un servizio migliore, le app Swisscom blue News & E-Mail di Swisscom necessitano di alcune delle informazioni e dei dati utente memorizzati sugli apparecchi terminali.Possiamo raccogliere informazioni sul dispositivo mobile dell’utente, inclusi il tipo di dispositivo, l’identificativo univoco del dispositivo, il sistema operativo e le informazioni sulla rete di telefonia mobile.È possibile che vengano raccolte informazioni su come l’utente accede e utilizza l’app, comprese le pagine visitate e i clic sui link.

Non viene mai effettuato alcun confronto di nessun contatto, file o immagine. Le informazioni sulla posizione non vengono memorizzate o registrate. Inoltre, tali informazioni non vengono confrontate o collegate con altre informazioni.

L’accesso ai dati dell’utente avviene solo previo esplicito consenso e tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto.

L’utente può gestire l’accesso ai propri dati in qualsiasi momento attraverso le impostazioni di sistema e le impostazioni di protezione dei dati nelle app. L’utente può revocare il suo consenso in qualsiasi momento.

Contenuti web integrati

I contenuti web integrati nelle app utilizzano i cookie per salvare le impostazioni e le informazioni relative alle pagine.

Per informazioni più dettagliate sull’uso specifico, consultare le relative disposizioni in materia di protezione dei dati:

- Dichiarazioni sulla protezione dei dati online di Swisscom blue News

- Informativa sulla protezione dei dati online presso local.ch

Pubblicità comportamentale nelle app

Per identificare l’apparecchio terminale, i produttori del sistema operativo forniscono un identificativo pubblicitario («Identifier for Advertisting» (IDFA) per i dispositivi iOS o «ID pubblicità Google» per i dispositivi Android). Questo identificativo non è riferito all’app, ma all’apparecchio terminale. Grazie a questo identificativo, i nostri partner pubblicitari (Ringier Advertising SA) possono fornire contenuti pubblicitari in linea con l’utilizzo dell’app (cosiddetta «pubblicità comportamentale»). Anche in questo caso l’obiettivo è quello di mostrare agli utenti una pubblicità più interessante e pertinente rispetto a quanto sarebbe possibile senza analizzare i relativi dati di utilizzo.

Direttive sulla protezione dei dati di Ringier Advertising SA

Opposizione alla pubblicità comportamentale nelle app

Tramite le impostazioni dell’apparecchio terminale l’utente può opporsi in modo permanente alla pubblicità comportamentale all’interno delle app:

Dispositivi iOS (Apple): aprire le impostazioni e selezionare la voce «Privacy e sicurezza». Alla voce «Pubblicità» è possibile disattivare la funzione «Annunci personalizzati».

Dispositivi Android (Google): aprire l’app «Impostazioni Google» e selezionare la voce «Annunci». Successivamente è possibile attivare l’opzione «Disattiva personalizzazione degli annunci».

Come utilizziamo le informazioni

Messa a disposizione e miglioramento dell’app

Utilizziamo le informazioni raccolte per fornire, mantenere e migliorare l’app, nonché per offrire e migliorare i nostri servizi.

Comunicazione

Possiamo utilizzare le informazioni di contatto dell’utente per inviargli aggiornamenti, notifiche e altre comunicazioni relative all’app.

Trasmissione dei dati

Fornitore di servizi

Rispetto delle leggi

Quali diritti ha l’utente in relazione ai suoi dati personali?

Possiamo incaricare terzi e singoli individui di supportare la nostra app, fornire servizi per nostro conto, fornire servizi correlati o assisterci nell’analisi dell’utilizzo della nostra app. Gli operatori terzi hanno accesso alle informazioni dell’utente solo per svolgere per nostro conto i compiti sopraelencati e sono tenuti a non divulgarle o utilizzarle per altri scopi.Possiamo divulgare le informazioni dell’utente se riteniamo che ciò sia necessario per rispettare la legge, per adempiere a un obbligo legale, per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza altrui.

L’utente ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, per iscritto e gratuitamente, informazioni sui suoi dati personali da noi trattati. È sufficiente inviare per iscritto la richiesta di informazioni al nostro indirizzo postale allegando una copia della carta d’identità o del passaporto.

L’utente ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali non corretti, come pure di farli cancellare, nella misura in cui non siamo obbligati o autorizzati a conservare alcuni dei dati personali dell’utente sulla base delle leggi e norme vigenti.

DLe informazioni sui diritti dell’utente in relazione al trattamento di dati personali da parte nostra, che rientra nel campo di applicazione del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (GDPR), si trovano al punto 6 della Dichiarazione relativa alla protezione dei dati (UE/SEE), disponibile al seguente link: https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali.html#datenschutz

Modifiche alla presente direttiva sulla protezione dei dati

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente dichiarazione. Fa fede la versione pubblicata sulle nostre pagine internet.

Ultimo aggiornamento: marzo 2024.

Non esitate a contattarci

Tramite modulo di contatto

Per telefono: 0800 800 800

Per posta: Swisscom (Svizzera) SA, Contact Center, CH-3050 Berna

In caso di domande o richieste potete contattarci nel modo seguente: