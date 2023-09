Le sessioni in palestra non sempre devono essere estenuanti per dare risultati.

Può essere difficile inserire l'esercizio fisico in un'agenda fitta di impegni, ma ci sono modi per rendere efficace anche un allenamento veloce.

La maggior parte di noi sa che può essere difficile trovare il tempo per allenarsi tra il lavoro, il riposo e la vita in generale, quindi perché non modificare gli allenamenti in modo che si adattino alle vostre giornate piene di impegni?

Jade Imani, personal trainer di Insure4Sport, ha spiegato come ottenere il massimo dall'allenamento in poco tempo.

Privilegiate l'HIIT

L'HIIT, o allenamento a intervalli ad alta intensità, è un modo rapido ma efficace per muovere il corpo.

«È uno dei modi più rapidi per bruciare calorie in breve tempo e accelerare il metabolismo. Gli allenamenti HIIT possono avere una durata variabile, ma tendono a essere di 20-40 minuti», spiega Jade.

Superset

I superset sono un'ottima opzione quando si ha poco tempo a disposizione, perché significa che si eseguono due esercizi uno dietro l'altro.

«Usare i superset (due esercizi uno dietro l'altro) è ottimo per allenare più gruppi muscolari contemporaneamente, invece di isolarli».

«Cronometrare gli esercizi»

Se il tempo a disposizione per completare l'allenamento è limitato, può essere utile cronometrare gli esercizi piuttosto che lavorare per ripetizioni o serie.

«Può essere più facile cronometrare gli esercizi, ad esempio 20 secondi di lavoro, poi 10 secondi di riposo, per 3 minuti, invece di lavorare per serie e ripetizioni», consiglia la personal trainer. «Tendenzialmente è più facile da monitorare, se si hanno pochi minuti a disposizione!».

Corsi di allenamento

Le lezioni sono un'altra buona opzione perché si sa esattamente quanto durerà la lezione e non si deve perdere tempo a pensare a cosa fare dopo.

«Le lezioni di ginnastica di gruppo sono ottime se avete poco tempo; possono essere fatte in palestra, in uno studio o anche su piattaforme online come FIIT, Apple Fitness e perfino YouTube», spiega Jade. «Funzionano bene perché non si deve pensare a cosa fare, si fa solo quello che dice l'istruttore. Inoltre, tendono a essere denominati/categorizzati in base a diversi gruppi muscolari e focus di fitness, come Glute Burn o Full Body Blast».

Esercizi efficienti

Scegliere esercizi efficienti è fondamentale quando si è di fretta ma si vuole fare un buon allenamento.

«A seconda dei vostri obiettivi, scegliete bene gli esercizi e le routine. Se uno dei vostri obiettivi è la costruzione di muscoli (detta anche ipertrofia), non è nel vostro interesse scegliere di fare solo esercizi cardiovascolari come i burpees o il cardio a ritmo costante», consiglia Jade.

Covermedia