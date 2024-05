Maggio dovrebbe essere il mese dei matrimoni. Secondo una wedding planner, tuttavia, un numero maggiore di coppie si sposa in estate. Unsplash/photos_by_lanty

Il giorno delle nozze dovrebbe essere quello più bello nella vita di ogni coppia. Quindi quando due innamorati si dicono «lo voglio», tutto deve essere perfetto. Una wedding planner ci svela quali sono le tendenze per i matrimoni nel 2024.

Hai fretta? blue News riassume per te Maggio è considerato il mese dei matrimoni per eccellenza. Ma la wedding planner Jane Finger in realtà organizza più nozze in estate.

Secondo la wedding planner, nel 2024 saranno all'ordine del giorno i cosiddetti «green weddings» (matrimoni verdi), incentrati sulla sostenibilità, o i matrimoni su piccola scala.

Per quanto riguarda i colori, molte coppie di sposi optano per i toni del pesca e del verde salvia.

Anche le lussuose decorazioni floreali e le elaborate composizioni pendenti sono molto popolari al momento. Mostra di più

Maggio è considerato il mese in cui la maggior parte delle coppie si promette amore eterno. Ma in realtà Jane Finger, wedding planner freelance, ci spiega che lei è impegnata di più in un altro periodo. «Anche se maggio è considerato il mese dei matrimoni, io organizzo la maggior parte delle celebrazioni tra giugno e settembre», racconta a blue News.

Molti fidanzati sperano ovviamente in un clima caldo e bello perché vogliono festeggiare all'aperto. «Ma personalmente sarei felice di organizzare qualche matrimonio romantico e innevato in montagna. Almeno fino al 2025».

Dal 2026, infatti, Finger emigrerà a Creta con il marito e rileverà un piccolo hotel sulla spiaggia. A quel punto ci saranno solo matrimoni a bordo mare: «E non vedo l'ora di pianificare anche quelli!».

Come wedding planner, sa cosa va di moda e cosa non è più richiesto quando si tratta di nozze. «È bello lasciarsi ispirare dalle tendenze del momento, ma in definitiva ogni matrimonio deve essere organizzato in base ai desideri e alle esigenze individuali degli sposi».

Jane Finger ci offre comunque una panoramica su quello che più viene richiesto quest'anno.

Le località più popolari

Chi è Jane Finger zVg Jane Finger è una wedding planner freelance. Nel 2026, Finger emigrerà a Creta con il marito e rileverà un piccolo hotel sulla spiaggia. La donna svizzera si concentrerà quindi sull'organizzazione di matrimoni sulla spiaggia.

Quest'anno sono particolarmente popolari le fattorie, le location per eventi, gli hotel a cinque stelle e le cerimonie all'aperto. «Le location per i matrimoni vengono scelte in modo diverso a seconda degli sposi».

Ma la tendenza che sta notando è quella del numero di invitati, che determina anche le dimensioni del posto. Finger dice: «Molte coppie desiderano un cosiddetto micro matrimonio. In altre parole, una festa con solo circa 50 persone». Questo permette di avere un ambiente più intimo e di dedicare più tempo agli ospiti.

«Negli ultimi anni ho notato anche un aumento dei matrimoni con destinazione», ossia nozze all'estero, come ad esempio in Grecia, Italia, Francia o Germania.

Questo incide ovviamente molto sul numero degli invitati: se bisogna muoversi in aereo, ad esempio, la lista sarà decisamente più corta. Se invece la cerimonia si svolge in un Paesi confinante ed è possibile raggiungerlo anche in auto, questa cifra sarebbe chiaramente più grande.

I temi più importanti per i matrimoni

Per quanto riguarda il tema del giorno delle nozze, oggi molte coppie puntano a un matrimonio verde. «La sostenibilità è al centro di essi, quindi vengono utilizzati molti materiali naturali e riutilizzabili», spiega la wedding planner.

Questo a cominciare dalla scelta dei biglietti d'invito, ma non solo: «Sempre più spesso utilizziamo anche abiti o decorazioni di seconda mano e vasi di erbe aromatiche come decorazioni per la tavola, che poi vengono regalati». Per quanto riguarda il cibo, si presta attenzione ai prodotti biologici e regionali.

Negli ultimi tempi Finger ha organizzato meno nozze a tema, come quelli sul calcio, sugli anni '20, sul rockabilly, su James Bond, sul Wild West o relativi a Paese specifici. «Al giorno d'oggi è più un colore o uno stato d'animo ad attraversare come un filo rosso l'intero matrimonio».

La combinazione di colori più popolare

In termini di colore, due sono le tendenze che si stanno affermando: «Quest'anno i toni del pesca e del verde salvia sono quelle principali», ci dice Finger.

Ma anche gli schemi misti e dai colori vivaci sono popolari nel 2024.

I fiori e le decorazioni più diffusi

Nel 2024 vanno di moda decorazioni floreali lussureggianti, composizioni appese sopra i tavoli o ghirlande di fiori con fiocchi. Secondo Finger, anche le erbe, le verdure e la frutta vengono spesso utilizzate.

Per quanto riguarda i bouquet della sposa, la tendenza si sta allontanando da quello classico sferico precedentemente in voga. «Sempre più spose desiderano bouquet più piccoli, legati in modo sciolto o asimmetrico».

Pianificazione del menu

Per quel che concerne il cibo, dipende dallo stile scelto dagli sposi per il loro giorno. «Se hanno scelto una location di lusso di certo verranno servite le classiche cinque portate».

Se invece la coppia opta per un matrimonio meno impostato, spesso si organizzano grigliate, piatti mediterranei, buffet o persino food truck con crêpes, hamburger, paella o piatti asiatici. E nel menu vengono inserite sempre più spesso ricette di famiglia o di tradizioni culturali.

Ispirazione per il programma

Per quanto riguarda il programma, Finger ritiene che una cosa sia fondamentale: «Un matrimonio non dovrebbe mai essere noioso». Non ci dovrebbero essere lunghi tempi di attesa e si dovrebbe sempre fare in modo di intrattenere gli ospiti.

«Le coppie di sposi spesso prenotano un numero a sorpresa come un caricaturista, un pittore, musica dal vivo, un mago, uno spettacolo di fuoco o qualcosa di simile».

Anche gli spettacoli con i droni ora vengono molto richiesti. Ma sono in voga anche le torri di champagne, le cabine fotografiche e i guest book digitali. Con quest'ultimo, gli invitati o altri conoscenti registrano in precedenza dei videomessaggi per gli sposi, che vengono poi montati e mostrati il giorno del matrimonio.

«Quello che sta diventando sempre più un ricordo del passato sono il volo dei piccioni o delle farfalle, come anche le carrozze, le presentazioni con le foto dei bambini o i cuori di lenzuola».

Le tendenze del guardaroba

La scelta dell'abito è una questione importante per gli sposi. Attualmente le spose mostrano una preferenza per gli abiti «mix-and-match», ossia grandi abiti a due pezzi che possono essere accostati e combinati a piacere in termini di materiale e lunghezza.

«Anche le maniche a sbuffo, i lunghi spacchi o i tailleur pantalone sono molto popolari al momento», osserva Finger. Molte spose hanno addirittura un altro abito che indossano nella seconda parte dei festeggiamenti.